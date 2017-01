Chance auf Synergieeffekte durch Nährstoffkreislauf

Haben gemeinsame Pläne: Rolf Behrens (l.), Vorsitzender des MR Rotenburg-Verden, mit Thomas Christeleit, Geschäftsführer des MR Asendorf-Bruchhausen-Hoya, in Unterstedt. - Foto: Jürges

Unterstedt - Von Cathleen Jürges. Der Maschinenring (MR) Rotenburg-Verden will sich mit dem Maschinenring Asendorf-Bruchhausen-Hoya zusammentun – so der Plan für 2017. Die landwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen sehen darin nicht nur eine Möglichkeit, die Zahl der Mitglieder wachsen zu lassen. Vielmehr gehe es um die elementare Zukunftssicherung der landwirtschaftlichen Betriebe. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung des Maschinenrings Rotenburg-Verden deutlich, auf dem die Fusion das erste Mal angesprochen wurde.

Der Saal des Waldhofs in Unterstedt war rappelvoll, jeder Tisch besetzt, Zuspätkommer mussten nach Sitzplätzen suchen. Knapp 200 Mitglieder des Maschinenrings Rotenburg-Verden besuchten die Jahreshauptversammlung. Das freute auch den Vorsitzenden Rolf Behrens, der zu Anfang nur schwer gegen den Wortschwall aus dem Publikum ankam. Die Landwirte haben derzeit viele Anlässe, sich untereinander auszutauschen. Nicht zuletzt die Gesetzesverschärfung in Sachen Dünger, die die Bundesregierung plant.

Um dem Strukturwandel gewachsen zu sein, und auch, um in Zukunft Arbeitsplätze und die landwirtschaftlichen Betriebe zu sichern, wollen sich nun die Maschinenringe Rotenburg-Verden und Asendorf-Bruchhausen-Hoya zusammentun. „Im Landkreis Rotenburg gibt es eine intensivere Viehhaltung als bei uns in Hoya“, sagt Thomas Christeleit, Geschäftsführer des MR Asendorf-Bruchhausen-Hoya. „Und ohne Viehhaltung funktioniert der Nährstoffkreislauf nicht.“

So könne die Gülle, die im Landkreis Rotenburg im Überschuss produziert werde, nach Hoya und ins Umland transportiert werden. Von den Nährstoffen würde so unter anderem die Zuckerfabrik in Uelzen profitieren, ist Christeleit überzeugt.

„Es geht um die Synergieeffekte“, betont auch Rolf Behrens, Vorsitzender des MR Rotenburg-Verden. „Beide Maschinenringe profitieren von einer Zusammenarbeit. Hoya ist derzeit außerdem ohne Geschäftsführer. Und Asendorf-Bruchhausen sucht den Anschluss an unser Gebiet und dabei wird keine Geschäftsstelle aufgelöst.“

959 Mitglieder zählt der Maschinenring Rotenburg-Verden derzeit. Und er würde um 570 Mitglieder wachsen, wenn der Maschinenring Asendorf-Bruchhausen-Hoya dazukäme. „Es gibt außerdem keine Leichen im Keller. Alle Vereine sind gut aufgestellt“, bestätigt Christeleit.

Die geplante Fusion wäre also nicht die Katze im Sack. Eher Zukunftssicherung im großen Stil, denn den Verrechnungssätzen zufolge sei das Jahr 2016 bei dem landwirtschaftlichen Dienstleisters das bisher erfolgreichste. Die Verrechnungswerte sind bis auf das Jahr 2015 durchgängig gestiegen und liegen 2016 bei über 19 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2007 lag der Verrechnungswert noch bei 7,7 Millionen Euro.

Auch der Bericht des Kassenprüfers war zufriedenstellend. Einnahmen und Aufwendungen im Jahr 2016 lagen im sechsstelligen Bereich. Dennoch wurde ein Plus von mehr als 95 000 Euro erwirtschaftet.

Was die geplante Fusion angeht, ist die Entscheidung übrigens noch nicht endgültig gefallen. Im März sollen die Mitglieder in einer Generalversammlung darüber abstimmen.