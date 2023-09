Befindlichkeiten in Sachen Wolf

Teilen

Am kommenden Freitag startet die Kreis-CDU ihre Online-Umfrage. Karin Bergmann, Hella Bachmann und Jens Richter hoffen auf eine hohe Beteiligung. © Preuß

CDU startet Umfrage / Kein Rudel auf dem Gebiet des Landkreises Verden

Landkreis – Klingt erstmal simpel: „Wie viel Wolf möchten Sie?“ hat die CDU im Kreis Verden ihre Online-Umfrage tituliert, mit der sie am Freitag an den Start geht.

Kann aber kompliziert werden, wenn es beispielsweise darum geht, vom EU-Recht auf die lokale Ebene zu kommen. Hier ist zwar die Entnahme sogenannter Problemwölfe gestattet. Doch nachzuweisen, welcher Isegrimm am Werke war, ist schwierig. Und dann, das bestätigt Silke Brünn, Fachbereichsleiterin des Landkreises, wollen viele Jäger nicht anlegen auf das Tier. Aus Furcht vor Anfeindungen.

„Das Thema Wolf polarisiert extrem“, weiß auch Jens Richter, Geschäftsführer der Kreis-CDU, „es nimmt die Leute emotional mit.“ Der Natur ihren Lauf lassen oder eingreifen? Diese Frage hat Richter für sich persönlich bereits beantwortet: „Die ungezügelte Entwicklung kann so nicht weitergehen.“

Mit fünf Fragen wollen die Christdemokraten die Befindlichkeit der Bürger zum Canis Lupus ermitteln. Bis zum 15. Oktober ist die Teilnahme an der Umfrage möglich, anschließend wird ausgewertet. Je nach Beteiligung und Ergebnis müsse dann vielleicht auch über die Unterstützung der „Uelzener Erklärung“ neu diskutiert werden, so die Kreisvorsitzende Hella Bachmann, Stellvertreterin Karin Bergmann und Jens Richter am Dienstag im Pressegespräch. „Es geht uns nicht darum, eine vorgefertigte Meinung bestätigen zu lassen“, erklärt Karin Bergmann.

Mit dem Papier, ursprünglich vom Uelzener Kreistag verabschiedet, wird die Europäische Kommission aufgefordert, den Schutzstatus des Wolfes zu überprüfen. Letztlich mit dem Ziel, den Landkreisen Befugnisse einzuräumen, wenn es um die Bejagung des Wolfes geht. Ob die Untere Naturschutzbehörde Entscheidungskompetenzen „zur Durchführung von Bestandsregulierungen“ bekommen sollte, ist dann auch eine der Fragen der CDU.

Glauben Sie, dass vom Wolf eine Gefahr für Sie und Ihr Umfeld ausgeht? Ist es vertretbar, dass eine hohe Wolfsdichte die Haltung von Tieren auf der Weide oder im Offenstall massiv einschränkt?, auch das wollen die Christdemokraten von den Bürgern wissen.

Die Umfrage sei „keine Reaktion auf Stade“, betont Hella Bachmann mit Blick auf 55 tote Schafe nach einer mutmaßlichen Wolfattacke Ende August. „Wir wollen die Bürger auch zu Wort kommen lassen“, erklärt die Kreisvorsitzende. Mit Umfragen habe die CDU in der Vergangenheit bereits gute Erfahrungen gemacht. Dieses Werkzeug solle daher in Zukunft häufiger zum Einsatz kommen, auch auf kommunaler Ebene, so Jens Richter.

Die Idee, das Erstellen von Abschussplänen an die Landkreise zu delegieren, stößt bei Fachdienstleiterin Silke Brünn nicht auf Zustimmung. Drei Rudel lebten in der Region, keines davon im Landkreis Verden. Zwar rage das Territorium des nächstgelegenen Wolfsrudels in das Kreisgebiet hinein, genauso seien aber der Heidekreis und der Kreis Nienburg betroffen, verdeutlicht Brünn. In diesem Fall ist die Kreisebene zu klein gedacht.

Die Umfrage der CDU

zum Thema Wolf ist ab Freitag, 15. September, online zu finden unter https://www.umfrageonline.com/c/hdtywvcv. Freigeschaltet ist sie bis einschließlich Sonntag, 15. Oktober.