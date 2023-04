E-Carsharing in Verden: Zwei Jahre Bewährung für die Mainstraße

+ © Kracke Haben angesichts satter Steigerungsraten gut lachen: Die Intiatoren des E-Carsharings in Verden. © Kracke

Beim E-Carsharing in Verden stellen die Initiatoren sehr unterschiedliche Auslastung der Standorte fest. Innerhalb eines Jahres hat sich die Kundenzahl verfünffacht.

Verden – „50 Kunden teilen sich ein Auto. Mit diesem Aufkommen arbeiten wir wirtschaftlich“, sagte Fleming Erdwiens, der Cambio-Standortmanager für Verden. Insofern stimmen die Zahlen also, die das Unternehmen ein Jahr nach Start des E-Carsharings an der Allermündung vorzuweisen hat. Immerhin haben sich bereits 447 Kunden für das Angebot mit insgesamt sieben Fahrzeugen an fünf Standorten angemeldet.

+ An fünf Standorten können E-Autos ausgeliehen werden. © Kracke

Das Problem aber, so Henning Rohde von Allercar, einem der Mitbetreiber: „Die Anmeldezahlen sind gut, aber die tatsächliche Nutzung muss noch nachziehen.“ Darauf werde man den Fokus legen. Noch fremdeln viele mit dem Einsteigen in ein Auto, das einem nicht gehört.

Aber auch die Standorte an sich lösen unterschiedliche Frequenzen aus. Am stärksten gebucht ist die mit drei Fahrzeugen auch am stärksten besetzte Station am Warwickplatz. „Die Kreisverwaltung greift oft auf unser Angebot zurück. Darüber hinaus haben sich eine ganze Reihe Verwaltungsmitarbeiter privat registrieren lassen.“ 33 000 Kilometer kamen zusammen, jeder der drei Wagen liegt damit deutlich über dem Schnitt von 8 500 Kilometern.

Ganz anders die Lage an der Mainstraße. Nur 33 Fahrten wurden ersten Erkenntnissen zufolge notiert. Für die Verantwortlichen allerdings kein Grund zur Beunruhigung. „Normalerweise profitieren unsere Autos von einer Mischung aus Dienst- und Privatfahrten, wobei aktuell noch der Dienstfahrten-Sektor überwiegt. Die Mainstraße ist der einzige Standort, auf den keine Firma oder Verwaltung zurückgreift. Dort kommt es nur zu Privat-Touren, ein Bereich, in dem sich Carsharing schwer tut“, so Erdwiens. Die Leute verfügten häufig über ein eigenes Fahrzeug, sie haben sich zumindest irgendwie fahrtechnisch eingerichtet, und dies zu ändern dauere lange. „Oftmals erst, wenn mal wieder der Neukauf eines Autos ansteht.“

Deshalb die Mainstraße gegen einen anderen Standort austauschen? „Wir wollen Erfahrungen auch in einer solchen Situation sammeln“, sagt Rohde. Deshalb werde innerhalb des Förderzeitraumes nicht nachjustiert. Die Mainstraße erhält damit also zwei Jahre Bewährung. Zugleich solle die Wirksamkeit des Marketings überprüft und eine Befragung der Nutzer durchgeführt werden.

Auf die Ergebnisse schaut die ganze Region. „Die bisherigen Erkenntnisse lassen uns gespannt darauf blicken, wie sich das Projekt weiterhin entwickelt und in anderen Kommunen zum Tragen kommen wird“, sagt Birgit Ahn von der Metropolregion Nordwest. Der Zusammenschluss des Großraums Bremen/Oldenburg speist das Verdener Projekt, das auf den Namen UMoV hört, mit 190 000 Euro.

Die Anfänge klingen schon mal vielversprechend. „Wir haben nicht mit dieser positiven Entwicklung eines reinen Elektro-Angebots gerechnet, schließlich müssen Neukunden gleich zwei Dinge lernen, den Umgang mit Carsharing und das Fahren mit E-Autos“, sagt Cambio-Vertreter Erdwiens. Tatsächlich kamen bereits 58000 Kilometer zusammen, die Kundenzahl hat sich binnen eines Jahres verfünffacht, schon 13 Unternehmen haben sich sozusagen als Anker-Nutzer der Initiative angeschlossen.

Zunehmend beäugt wird das Projekt in ganz Norddeutschland. „Wir haben Anfragen bis nach Schleswig-Holstein“, sagt Rohde. Erstmals in der Metropolregion vorgestellt wird das E-Carsharing am 29. Juni in Delmenhorst. Corbinian Schöfinius von der Verdener Klimaagentur Klever ist als Redner vorgesehen.

Auf Carsharing umzuschwenken spart Behörden sowie Unternehmen Geld und Zeit – schließlich wird die Verantwortung für Autoanschaffung und -instandhaltung komplett outsourct, heißt es von den Initiatoren. Für private Nutzer rechne sich Carsharing, wenn sie im Jahr weniger als 12000 Kilometer fahren. „Die Tendenz ist sowieso nicht mehr umzudrehen. E-Autos verbreiten sind weiter“, sagt Prof. Christof Menzel von der Ostfalia Hochschule Salzgitter, die gemeinsam mit der EcoLibro GmbH aus Troisdorf das Projekt wissenschaftlich begleitet.

Von Heinrich Kracke