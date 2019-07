Camping-Kochbuch der anderen Art

Freiheit, Lebenslust und Abenteuer, das bedeutet Camping für Ute Tietje. Auf ihren Reisen lernte die Autorin eine Vielzahl an neuen Rezepten kennen. Diese sammelte sie in einem Camping-Kochbuch, dem kulinarischen Survival-Guide für jeden, der auf langen Touren schmackhaft über die Runden kommen möchte.

VON LISA HUSTEDT

Verden – 210 Rezepte, unzählige Packtipps, 28 Jahre Reiseerfahrung auf dem nordamerikanischen Kontinent und viel Hintergrundwissen zur Kultur der abwechslungsreichen Küche der Pioniere und Indianer, all das steckt in dem Camping-Kochbuch von Ute Tietje.

Schließlich gehöre „eine schmackhafte Urlaubsküche einfach zu jeder Reise dazu“, so die 70-Jährige. In ihrem Buch geht die Autorin auf die verschiedensten Aspekte des Camping-Kochens ein, wie zum Beispiel Hitzequellen und Kühlung, Campingtipps und Packlisten, Temperaturen und Garzeiten sowie Maßeinheiten. Die gesammelten Gerichte sind in Kategorien wie Frühstück und Eierspeisen, Salate, Suppen, Schweine- und Rindfleisch, Marinaden, Gewürzmischungen, Fisch, Salat- und BBQ-Saucen, süße Köstlichkeiten und Kuchen aus der Pfanne eingeteilt. „Alle Rezepte sind sehr schnell und einfach zuzubereiten“, erklärte die Autorin. Jedes in ihrem Buch aufgeführte Gericht habe sie probiert, aber nicht alle selbst zubereitet. „Backen ist leider nicht meine Stärke, da da habe ich die Zubereitung lieber Freunden überlassen“, gesteht Tietje.

Auf ihren Reisen habe sie oft zusammen mit den Einheimischen gekocht. Immerhin basieren die Gerichte auf alten Familienrezepten, die über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren mündlich weitergegeben worden sind. Eine Sprachbarriere bestünde dabei nicht: „Ich spreche Englisch, Französisch und Spanisch. Latein kann ich auch, aber das spricht man ja heutzutage nicht mehr“, fügte Tietje mit einem Zwinkern hinzu.

Alle Gerichte hätten außerdem nichts mit Dosenfutter zu tun. Ihr sei es wichtig „frisch zu kochen, ohne künstliche Aromen und Konservierungsstoffe“. Eben ganz im Stil der alten Pioniere und Indianer. Schließlich sei ein gutes Essen bei ihnen in der Wildnis oft der einzige Luxus gewesen.

„Ein Buch für jeden Camper, ob man allein, zu zweit, mit Familie oder mit Freunden in Zelt, Van, Caravan oder Wohnmobil länger oder kürzer unterwegs ist. Es ist auch ideal für die Leute, die zum Beispiel in die USA oder nach Kanada rüberfliegen und dort mit dem Wohnmobil unterwegs sind“, resümiert Tietje. Dafür habe es auch die passende Größe: Im handlichen A5–Format könne es einen Platz in jedem Reisegepäck finden.

Ein Leben als Non-stop-Camperin kann sich die 70-Jährige mit einem guten Wohnmobil durchaus vorstellen und ihre nächste Reise nach Mexiko oder woanders hin kaum erwarten.

Weitere Informationen

Das „Camping-Kochbuch“ (160 Seiten) gibt es im Buffalo Verlag für 19,90 Euro. Weitere Infos zum Verlag und Ute Tietje gibt es unter www.buffalo-verlag.de oder www.utetietje.com.