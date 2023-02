Verdener Café Erasmie schließt für immer

Markus Wienken

Schließt Ende April die Türen für immer: Das Café Erasmie in der Verdener Innenstadt. © Markus Wienken

Das traditionsreiche Café Erasmie in der Verdener Innenstadt schließt. Geschäftsführerin Sibylle Jackl weiß: „Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand.“

Verden – Es ist ein herber Schlag für die Innenstadt: Über Jahrzehnte und bis heute war und ist das Café Erasmie eine Institution in Verdens Großer Straße. Und nun das: Inhaberin Sibylle Jackl schließt Ende April. Keine Spezialtorte, kein duftender Kaffee, kein Klönschnack mehr auf der Terrasse. Corona, dann nachfolgend die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukrainekrieges machen den Schritt unausweichlich. „Viele Betriebe stehen mittlerweile mit dem Rücken zur Wand und verfügen über keine Rücklagen mehr. Es ist sehr traurig“, so die Konditormeisterin.

Schon die vergangenen Monate waren geprägt von Hoffen und Bangen. Doch es schien Licht am Ende des Tunnels. Zwar hatte zunächst die Corona-Pandemie mit den behördlich angeordneten Schließungen im Herbst und Winter 2020 – die Hauptsaison für das Café Erasmie – den Betrieb ins Mark getroffen, so bestand doch die Zuversicht, dass die Pandemie zeitnah zu überwinden sei, erklärt Jackl. Auch habe der Gesetzgeber den Unternehmen unbürokratisch Wirtschaftshilfen an die Hand gegeben. „Das hat uns geholfen und sicherte das Überleben auch meines Unternehmens.“

Verdener Café Erasmie leidet unter hohen Energiekosten

Durch den Ausbruch des Krieges in der Ukraine sei jedoch dann eine Zäsur eingetreten, von der auch das Café Erasmie betroffen ist. „Die seitdem folgenden Preissteigerungen bei den Rohstoffen übertreffen alle Vorstellungen und Möglichkeiten“, erklärt die Konditormeisterin. Hinzukomme die gesetzliche Anhebung des Mindestlohnes im Frühjahr und Oktober sowie die massiven Energiekostensteigerungen. Öfen und Kühlung sind nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.

Dieses Konglomerat an Mehrbelastungen sei für die Betriebe nicht zu stemmen und lasse sich auch nicht – trotz bereits mehrfacher Preiserhöhungen – auf den Kunden überwälzen. Es müssten für Verdener Verhältnisse abenteuerliche Preise für ein Stück Kuchen verlangt werden. Die Kunden übten aufgrund der grassierenden Inflation ohnehin schon bei den bisherigen Preisen deutliche Kaufzurückhaltung. „Wir verkaufen schließlich mit unserer Handwerkskunst im Ergebnis Luxusartikel, auf die die Kundschaft in diesen Zeiten zunehmend verzichtet“, weiß Sibylle Jackl. Es ist wie es ist. Vorwerfen will sie das niemandem.

Verdener Café droht hohe Verschuldung

Unterstützung in der Krise sei hingegen nicht in Sicht. Anders als während der Corona-Pandemie seien umfängliche kurzfristige Wirtschaftshilfen für die Branche, die insgesamt vor einer ungewissen Zukunft steht, kaum zu erwarten. Vor diesem Hintergrund sei auch eine sicher geglaubte Kooperation mit einem größeren filialisierten Unternehmen der Branche zu Beginn dieses Jahres überraschend gescheitert. Da war für Jackl der Zeitpunkt gekommen, die Reißlinie zu ziehen. „Eine Fortführung der Geschäfte, eine drohende Überschuldung, es ist ein für mich nicht mehr tragbares Risiko“, machte Jackl in einem Gespräch deutlich.

Ein Verlust für die Innenstadt, die mit der Schließung des Cafés einen wichtigen Besuchermagneten verliert. Das Café Erasmie gehört für viele Besucher zu Verden wie die Pferde, die Störche oder der Dom, ist seit über 100 Jahren in der Großen Straße in Verden beheimatete. Generationen haben dort die verschiedensten Spezialitäten kennen- und lieben gelernt.

Café in der verdener Innenstadt mit langer Geschichte

Die Geschichte des Cafés hat ihren eigentlichen Ursprung einen Steinwurf entfernt, in der Großen Straße 102, war dort seit dem 17. Jahrhundert zunächst die Adresse für das traditionsreiche Haus. Im Laufe der Zeit gab es wechselnde Besitzer und Funktionen. Im Jahre 1905 kam Hermann Seiferth nach Verden und eröffnete in dem Gebäude eine Konditorei mit Café. Eine Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf. Der Konditor kreierte das Rezept für die „Seiferthsche Spezialtorte“. 1952 übernahm Konditormeister Lehmann das Geschäft und führte es bis zur Verpachtung im Jahr 1964 an Günther Erasmie. Dieser baute das Haus nach modernen Maßstäben um. Hans-Georg Schulz wurde nach Ausbildung und Ablegung der Meisterprüfung im Café Erasmie im Jahr 1990 Nachfolger von Günther Erasmie. Schulz übergab das Geschäft Anfang 2011 an Konditormeisterin Sibylle Jackl.

Konditormeisterin Sibylle Jackl fühlte sich stets den Werten der vorangegangenen Betreiber verpflichtet und hat das Café in dieser Tradition als reine Konditorei und Café fortgeführt. „Mir war es dabei wichtig, die Produkte nur in Handarbeit mit hochwertigen Rohstoffen unter Verzicht auf Fertigprodukte herzustellen. Diese Handwerkskunst zeigte sich insbesondere an den filigranen Hochzeitstorten“, erzählt Jackl.

Die bekannte Seiferthsche Spezialtorte hat sich Sibylle Jackl ebenso patentrechtlich schützen lassen wie Erasmies Verdener Pferdeäpfel. Die geheime Rezeptur wurde über Generationen von Seiferth über Lehmann und seiner Tochter sowie die Konditormeister Erasmie und Schulz bis zu Sibylle Jackl weitergereicht.

Kleine Hoffnung auf eine Seiferthsche Spezialtorte im Verdener Café Erasmie

Und wie geht es in naher Zukunft weiter? Das Café Erasmie beschäftigt aktuell über 20 Mitarbeiter, denen in einer Versammlung im Januar die Schließungsentscheidung mitgeteilt wurde. „Das war ein sehr schwerer und emotionaler Moment für alle, bei dem viele mit den Tränen kämpften“, so Geschäftsführerin Sibylle Jackl. „Dennoch zeigen die geführten Gespräche mit Betrieben der Umgebung eine hohe Nachfrage an gut ausgebildetem Personal der Konditorei Erasmie. Ich bin daher zuversichtlich, dass alle nahtlos in neue Beschäftigungen wechseln“, so Jackl. Über ihre eigene Zukunft hat sich die Geschäftsführerin so richtig noch keine Gedanken gemacht. „Dafür war der Kopf noch nicht frei. Ich muss das erst mal alles sacken lassen.“ Noch sind die Geschäfte in Verden und Völkersen geöffnet, es gibt allerhand zu tun. „Und natürlich“, so betont Jackl, „führen wir Gespräche und nehmen auch jedes sich bietende Verhandlungsangebot wahr, um für die beiden Standorte noch eine Fortführung zu ermöglichen.“

Vielleicht doch noch eine kleine Hoffnung auf Fortbestand von Café-Tradition und Seiferthscher Spezialtorte?