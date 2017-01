„Café mal anders“ trifft sich im Weinhorn

Verden - Das „Café mal anders“ hat ab sofort einen anderen Standort und ist nun im Weinhorn (Ostertorstraße 12) in Verden zu finden. Das bewährte Konzept werde beibehalten und so gebe es jede Woche die Möglichkeit, gemeinsam gemütlich zusammenzusitzen und zu klönen, erklärt die Lebenshilfe.

Der Cafébetrieb ist eine Kooperation der Lebenshilfe im Landkreis Verden und der Lebenshilfe Rotenburg-Verden. Seit Jahren findet der Termin (bis auf die Ferienzeiten) regelmäßig dienstags von 16 bis 19 Uhr statt – bislang im Bistro Kult der Stadthalle, nun aber ab sofort im Weinhorn. Menschen mit Beeinträchtigung übernehmen dabei in einem Team Verantwortung in der Organisation und Durchführung des Cafébetriebs – beispielsweise Thomas, der schon seit dem Startschuss vor acht Jahren mit an Bord ist.

Natürlich sind ganz im Sinne des Inklusionsgedankens Menschen mit und ohne Behinderung willkommen, vorbeizuschauen. Ab und zu gibt es übers Jahr gesehen auch (Klein-)Kunstbeiträge und Musik. Mit dem Wechsel ins Weinhorn wollte das Team einfach einmal etwas Neues ausprobieren, erklärt Hans-Joachim Hopfe, Bereichsleitung Wohnen und Leben sowie Freizeit und Schule bei der Lebenshilfe Rotenburg-Verden. Nicht nur die zentralere Lage sei ein Vorteil, außerdem habe das Team nun auch gute Abstellmöglichkeiten für Sachen, die benötigt werden. Man hoffe zudem auf mehr Spontanbesucher. Dass das möglich ist, ist Matthias Grube zu verdanken. Der Weinhorn-Inhaber stand der Idee, dem „Café mal anders“ eine neue Bleibe zu geben, von Beginn an offen gegenüber.

Es passt eins zum anderen

Er war früher Zivildienstleistender bei der Lebenshilfe Verden, hat zu dem einen oder anderen dort noch Kontakt und als in einem Gespräch zufällig das Thema darauf kam, dass das Café etwas Neues sucht, passte eins zum anderen. Und so wurde die Zusammenarbeit schließlich besiegelt. Übrigens ist Grube auch bei der Lebenshilfe Rotenburg-Verden schon aktiv gewesen, nämlich als Techniker beim HalloVerden-Festival.

Gegen 15 Uhr starten dienstags die Vorbereitungen fürs Café, das Einkaufen und Eindecken der Tische, berichtet Cornelia Kastens (Lebenshilfe Rotenburg-Verden). Ab 16 Uhr kommen die Besucher. Zum Start im Weinhorn schauten Stammgäste vorbei. Das Team freut sich nun, wenn auch viele neue Interessierte kommen. Natürlich können alle auch nach 19 Uhr gemütlich sitzenbleiben, denn der Café- und Weinhorn-Betrieb gehen locker ineinander über, betont Grube.