Kinder in Verden in Bus eingesperrt: Mehrere Anzeigen gegen Busfahrer

Von: Heinrich Kracke

Im dichten Verkehr durch die Stadt: ein E-Fahrzeug der Allerbus auf der Bremer Straße in Verden. © Kracke/Archiv

Der Schülertransport vergangenen Freitag von Dauelsen nach Hönisch zieht weitere Kreise. Es gab nun mehrere Anzeigen wegen des Verdachts auf Freiheitsberaubung. Der Busbetreiber wehrt sich.

Verden – Kinder in Bus eingesperrt? Das ungewöhnliche Ende eines Schülertransports auf dem Supermarkt-Parkplatz in Hönisch vom vergangenen Freitag löst nächste erhebliche Reaktionen aus. „Weitere Eltern haben sich gemeldet“, sagt Polizei-Pressesprecherin Imke Burhop auf Nachfrage dieser Zeitung. Gleichzeitig wehrt sich die Verdener Allerbus, deren Tour betroffen ist. Der Fahrer habe nur auf die Verhältnisse im Bus reagiert. Die Polizei hat wie berichtet Ermittlungen wegen des Verdachts auf Freiheitsberaubung aufgenommen.

Allerbus in Verden schildert Vorfall: Verspätung, Geräuschkulisse und Unterstützung aus der Zentrale

Was geschah wirklich auf der Fahrt 717014? Die Allerbus räumt auf jeden Fall 26 Minuten Verspätung allein auf den zwei Kilometern zwischen der Schule Dauelsen und dem letzten Halt vor Hönisch an der Birkenstraße ein, das habe die Echtzeitortung ergeben. Anschließend dürfte die Stop-and-Go-Fahrt über die Allerbrücken noch einmal eine Viertelstunde gedauert haben, sagt Geschäftsführer Henning Rohde auf Nachfrage. Zeit genug offenbar, in der sich die Verhältnisse im Bus aufschaukelten.

Mehr als 40 Jungen und Mädchen befanden sich auf dem Nachhauseweg, schätzt das Unternehmen. Über rund 40 Sitzplätze verfüge der eingesetzte E-Bus, einige Schüler standen. Insgesamt liege die Kapazität bei 85 Steh- und Sitzplätzen. „Unseren Erkenntnissen zufolge hat sich die Geräuschkulisse im Bus während der Fahrt deutlich gesteigert“, so die Allerbus. Der Fahrer habe die Kinder mehrfach zu Besonnenheit aufgefordert, sei aber nicht durchgedrungen und habe schlussendlich um Unterstützung aus der Zentrale gebeten.

Kein Fahrerwechsel, sondern Verstärkung: „Extreme Lautstärke“ der Kinder deutlich vernehmbar

Als Treffpunkt sei der Bereich an der Hönischer Kreuzung, an der auch Supermarkt und Baumarkt liegen, vereinbart worden. Nachdem ursprünglich die Meldung kursiert war, es habe ein Fahrerwechsel stattfinden müssen, erklärt die Allerbus nun in ihrer Stellungnahme, das zusätzliche Personal sei ausschließlich als Verstärkung angefordert. „Bei Entgegennahme des Funkrufs war die extreme Lautstärke deutlich vernehmbar.“

Allerdings brauchte auch diese Verstärkung wegen hohen Verkehrsaufkommens gut eine halbe Stunde von der Moorstraße bis nach Hönisch. Der Fahrer des Busses sei deshalb auf den Supermarkt-Parkplatz gefahren.

Genaue Wartezeit des Busses auf dem Parkplatz mit verschlossenen Türen unklar

Unklar weiterhin die Zeit, die das Fahrzeug mit verschlossenen Türen auf dem Parkplatz gestanden hat. In der ursprünglichen Meldung der Polizei hieß es, Zeugen hätten von zehn bis dreißig Minuten gesprochen. „Das ist auch nach weiterer Ermittlungen der Stand“, erklärt Burhop am Mittwoch. Die Polizei habe zur Klärung des Falles eigens die Schule kontaktiert und nach weiteren Zeugen gesucht. Um die 20 Eltern hätten sich inzwischen gemeldet. Die Allerbus gibt die Wartezeit mit rund zehn Minuten an. Dann habe der Busfahrer die „Türen 1 und 2 geöffnet“.

Ursache sei das, was auch schon in ersten Einschätzungen der Polizei eine Rolle spielte: Eltern seien eingetroffen, sowohl Kinder als auch Mütter und Väter hätten aufgebracht und aufgelöst reagiert. Fest steht indes, diese Vorgänge gelangten rasch in die sozialen Medien und von dort auf die Nachrichtenseiten auch großer Internetdienste. Noch bevor die Polizei eine erste Meldung veröffentlicht hatte, tauchten bundesweit bereits Pushnachrichten auf. Unter anderem war von Geiselnahme die Rede.

Polizei Verden ermittelt – „Verhalten des Busfahrers wird kritisch hinterfragt“

Verdens Polizei spricht und sprach auch schon am Freitagabend wie berichtet vom Verdacht der Freiheitsberaubung, dem man jetzt in weiteren Ermittlungen nachgehe. Dieses Verfahren dauere an. „Das Verhalten des Busfahrers wird kritisch hinterfragt“, sagt Burhop. Inzwischen seien mehrere Anzeigen wegen Verdachts der Freiheitsberaubung eingegangen.

Die Allerbus sieht die Lage anders. „Nach Öffnen der Türen wurde unser Fahrer auf dem Parkplatz leider verbal und körperlich von Erwachsenen attackiert“, heißt es in der Stellungnahme. Erst mit dem Eintreffen des angeforderten Bereitschaftshabenden des Unternehmens und mit Hilfe der Polizei habe die Situation vor Ort deeskaliert werden können.

Unterschiedliche Sichtweisen auf Vorfall – aber keine Angst vor Aufarbeitung

Auch bei der Wartezeit auf dem Parkplatz vor der Türöffnung unterscheidet sich die Sichtweise der Allerbus von der Zeugenauskunft. „Um die Sicherheit der Schulkinder nicht zu gefährden, hat unser Fahrer die Insassen gebeten, im Bus zu bleiben. Es wurde dadurch verhindert, dass die Grundschüler den Gefahren auf dem Parkplatz oder dem naheliegenden Straßenverkehr ausgesetzt werden“, schreibt das Unternehmen. Bei dem Linienbus handele es sich um ein E-Fahrzeug mit Klimaanlage. Bei diesen Fahrzeugen bleibe die Klimaanlage auch während einer Fahrzeugaufenthaltszeit dauerhaft aktiv.

Für die Allerbus sei die Angelegenheit mit dieser Stellungnahme keineswegs bereits zu den Akten gelegt. „Zusammen mit dem Landkreis Verden als Träger der Schülerbeförderung sowie mit dem Zweckverband Bremen/Niedersachsen und der Schulleitung werden die Erkenntnisse zu den Geschehnissen weiter aufgearbeitet“, kündigt Geschäftsführer Rohde an. Dies mit dem Ziel, derartige Notsituationen zukünftig zu vermeiden und dafür Präventionsmaßnahmen zu entwickeln.