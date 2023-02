Vegan in Verden: Quinoasalat, Kohlrabi-Ragout und Burger

Inhaberin Jasmina Ibrahim und Mitarbeiterin Mirela Devzic (v.l.) präsentieren die große Auswahl an Salaten und Antipasti in ihrem Lokal Mediterrane Feinkost. © Edda Böhning

Von Grünkohllasagne bis zum Rührei aus Tofu. In Verdens Lokalen gibt es zunehmend auch immer mehr Gerichte für Vegetarier und Veganer.

Verden – Immer mehr Menschen entscheiden sich aus Gründen, die das Tierwohl, die Umwelt oder die Gesundheit betreffen, für eine vegetarische oder vegane Ernährung. Aber sind die Verdener Lokale darauf bereits eingestellt?

Im Ausgabetresen des Lokals Mediterrane Feinkost in der Großen Straße sieht es ganz danach aus. Dort findet sich eine große Auswahl an kalten Salaten und Antipasti. Davon ist das meiste vegetarisch, einiges sogar vegan. Auch der Mittagstisch gibt immer mindestens eine vegetarische Option her.

Fleischgerichte kann man dort trotzdem immer noch bekommen, ebenso wie einmal wöchentlich Fisch, denn die Kundschaft sei bunt. Viele kämen in der Mittagspause von der Arbeit mit Kollegen her oder nehmen eine Sammelbestellung mit ins Büro, so die Inhaberin Jasmina Ibrahim.

Die vegane Küche bietet viel Spielraum für neue Ideen

Sie experimentiert gerne mit verschiedenen Zutaten und hat immer neue Ideen für das Angebot. Kürzlich gab es beispielsweise einen Quinoasalat mit Süßkartoffeln und Avocado. Der kam besonders gut an und das hat sich dann rumgesprochen. Auch Brotaufstriche oder Hummus eignen sich gut für Experimente und ließen sich problemlos in die vegane Küche integrieren.

„Die Meinung der Kunden ist mir bei neuen Kreationen besonders wichtig. Über positives Feedback freue ich mich natürlich immer“, so Ibrahim.

Köchin und Inhaberin des Liekedeelers, Birgit Breuers, zeigt ihren gemischten Salatteller, eines der vielen veganen Gerichte des Lokals. © Edda Böhning

Jetzt im Winter seien besonders Suppen sehr beliebt. Grünkohl darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Kürzlich wurde er beispielsweise kreativ in einer Grünkohllasagne mit Béchamel- und Tomatensoße zubereitet. Im Sommer seien hingegen eher Salate beliebt, die sich auch wunderbar variieren ließen. Neben kreativen Neuheiten werden beliebte Klassiker wie der Bulgursalat dauerhaft angeboten. Wenn eine Feier ansteht, bereitet Ibrahim auch gerne eine vegane Antipastiplatte zu.

Besonders junge Leute kämen häufig für das vegane Angebot in den Laden. Einige fragen sogar speziell nach Rezepten oder wie man die ein oder andere Zutat zubereiten kann. „Für mich ist vegane Ernährung kein Trend. Es ist doch nur gut, wenn Menschen sich bewusster und gesünder ernähren wollen“, so Ibrahim. Man könne sich außerordentlich vielseitig ohne Fleisch oder tierische Produkte ernähren.

Veganes Frühstück und Burger

So sieht das auch Birgit Breuers, Inhaberin des Liekedeeler in der Artilleriestraße. Schon seit Eröffnung des Lokals ist die Hälfte der Gerichte auf der Speisekarte fleischlos. „Das wird auch sehr gut angenommen“, so Breuers.

Mindestens zwei vegane Gerichte gäbe es immer auf der Karte. Beim „feinen Frühstück“, was einmal im Monat stattfindet, gibt es auch allerlei Veganes, beispielsweise Rührei aus Tofu. Auf Kuchen oder Pflanzenmilch müssen Veganer laut Breuers beim Liekedeeler ebenfalls nicht verzichten.

Bei Simple Burger gibt es alle Fleischburger auch in veganer und vegetarischer Ausführung. Obwohl die Burger mit Fleisch immer noch am häufigsten bestellt werden, schätzt Geschäftsführer Hannes Möbius, dass rund 20 Prozent der Bestellungen fleischlos sind. Der Trend dahin sei jedenfalls deutlich zu erkennen. „Manche Kunden entscheiden sich auch mal für die eine, mal für die andere Variante und reduzieren so ihren Fleischkonsum“, so Möbius.

Ein Kohlrabi-Ragout mit Butternut-Kürbis, Kartoffeln und Cashews. © Edda Böhning

Bei den Burgerpatties handelt es sich um das Fleisch-Ersatzprodukt Beyond Meat, was auf Basis von Erbsenprotein hergestellt wird. Die veggie und veganen Versionen unterschieden sich untereinander nur durch die Soße und den Käse.

Man kann in Verden also zunehmend als Veganer oder Vegetarier fündig werden, wenn man genau hinguckt. Auch wenn sich die vegane Auswahl in manchen Restaurants noch auf Salate beschränkt, kann ein Gericht im Zweifelsfall auf Nachfrage oft veganisiert werden.