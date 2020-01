Bunter Mix im neuen Semester

Bei der Kreisvolkshochschule (KVHS) Verden startet das neue Semester. 700 Kurse umfasst das Angebot, für die fast 400 Dozenten im Einsatz sind. Die Kurse sind ein Mix aus Bewährtem und Neuen sowie aktuellen Trends, wie die pädagogische Leiterin der KVHS, Dr. Sabine Wahba, gestern beim traditionellen Pressegespräch zum Semesterstart unterstrich.

VON CHRISTEL NIEMANN

Verden – Die Kurse und Veranstaltungen haben viel zu bieten: Ob Gesundheit, Sprachen, Kreatives oder EDV – die Auswahl ist vielfältig und bietet wie jedes Semester verschiedene Höhepunkte.

Beispielsweise in Kooperation mit der ALV den mehrteiligen Kurs „Gute Fahrt“, eine Projektreihe mit dem Schwerpunkt Sprache. „Hier werden gezielt Langzeitarbeitslose für den Lastwagen- und Busfahrerberuf fit gemacht und Teilnehmer mit sprachlichen Defiziten gezielt auf eine dauerhafte Arbeitsmarktintegration vorbereitet“, erläuterte Programmbereichsleiterin Azadeh Weinrich-Kroll. In das modular aufgebaute Projekt seien auch regionale Unternehmen eingebunden, was die Chancen der Teilnehmer auf eine Arbeitsstelle erhöhe.

Als anhaltend stark nachgefragt beschrieb sie die Angebote zum zweiten schulischen Bildungsweg. Alleine letztes Jahr hätten 22 Teilnehmer den Haupt- beziehungsweise Realschulabschluss erlangt. Die KVHS bietet drei Kurse parallel in Verden und Achim an.

Weitergeführt werde der Unterricht durch Dozenten in der Jugendarrestanstalt Verden, wobei hier zur Lernmotivation der Schüler teils sehr kreative Methoden gefragt seien. Neu eingeführt wurden Sprechstunden „Rund um Schulkrise“ am ersten Dienstag im Monat von 11 bis 11.45 Uhr in Verden und von 16 bis 16.45 Uhr in Achim.

Für den Bereich Integration und Deutsch berichteten sowohl Antje Brockmann als auch Maik Tönjes vom anhaltend hohen Bedarf an Integrations- und Sprachkursen. Im Programmheft sind auch Vorbereitungskurse für den Einbürgerungstest zu finden. Im vergangenen Semester ein Renner, wie Wahba sagte. „Vor dem Hintergrund des Brexit wurden wir geradezu überrannt und haben sogar Termine nachgeschoben.“

Im von Doris Ortiz verantworteten EDV-Bereich bietet die KVHS neben einer großen Auswahl an Grundlagen- und Aufbaukursen zu gängigen Anwendungen zusätzlich Bildungsurlaube sowie einzelne Bausteine zu Themen wie MS Word oder MS Outlook an. Laut Ortiz sind auch Wegweiser durch die digitale Welt beliebt und Kurse zu Smartphone, iCloud und Facebook rege nachgefragt.

Beim Programmbereich Umwelt und Gesundheit angelangt, verwies Gitta Stahl auf die nach wie vor kapazitätsübersteigende Nachfrage nach Imkerkursen. „Der aktuelle ist bereits ausgebucht“, bedauerte sie. Interessierte könnten sich daher schon im Herbst für den Kurs im Frühling 2021 anmelden.

Ausgebucht ist laut Stahl auch „Nisthilfen für Wildbienen selbst bauen“. „Wir konnten aber Abhilfe schaffen und am Sonnabend, 22. Februar, einen Zusatztermin einrichten.“ Der Kurs sei nicht im Programmheft notiert und online unter der Nummer 20F5074W8 buchbar.

Kenntnisse in Erster Hilfe auffrischen, Sport während der Schwangerschaft, Wassergymnastik, Yoga-Varianten und Tanzen sind weitere Kurse, mit denen die KVHS Verden nach wie vor punktet. „Die KVHS ist ein wichtiger Partner, der außerhalb der Schule Wissen vermittelt“, fasste Geschäftsführerin Dörte Lübkemann zusammen. Gemeinsam mit Wahba verwies sie auf den Bedarf von weiteren Dozenten. Vor allem in den Bereichen EDV und Sprachen würden verlässliche neue Kräfte gesucht.

Das Angebot der KVHS ist sowohl im aktuellen Programmheft als im Internet unter www.kvhs-verden.de einsehbar.

Da die direkte telefonische Erreichbarkeit der KVHS während der Hauptanmeldephase eingeschränkt ist, werden Interessenten gebeten, die Anmeldemöglichkeiten mit den Karten im Programmheft, per E-Mail an Kreisvolkshochschule@landkreis-verden.de oder direkt über das Online-Angebot im Internet zu nutzen.