12. „Filmsalat“ des KoKi bietet bunten Mix und große Vielfalt

Sprungbrett für junge Talente

+ © Haubrock-Kriedel Blicken voller Vorfreude auf „Filmsalat 12“: Jürgen Menzel und Juliane Böcker-Storch vom Vorstand des KoKi sowie der Leiter des Filmbüros, Arne von Brill. © Haubrock-Kriedel

Verden - Bunt gemixt und mit vielen, auch ungewöhnlichen Zutaten: Am 7. und 8. September lädt das Verdener Kommunalkino (KoKi) zum 12. Kurzfilmfestival „Filmsalat“ ein. Damit blickt der Verein auf eine 30-jährige Festivalkultur zurück. Viele junge Filmtalente stellten sich in den vergangenen Jahren der Jury, für einige war eine Auszeichnung in Verden zugleich eine Stufe auf der Karriereleiter und der Beginn einer Karriere.