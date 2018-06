Bunte Stühle in der ganzen Stadt - Initiative VERbunden startet neues Projekt

Ein Platz für alle Menschen

+ © Jahnschule Passend zur Weltmeisterschaft: Die Arbeitsgemeinschaft des Ganztages der Jahnschule gestaltet einen Fußballstuhl. Einfach hinsetzen, Sport gucken und wohlfühlen. © Jahnschule

Verden - Bunte Vielfalt in der Kommune, daran ist dem Team des städtischen Projektes inklusiv VERbunden ganz besonders gelegen. Um diese Idee voranzutreiben, haben sich die Beteiligten etwas Ungewöhnliches ausgedacht. Überall in der Stadt, an öffentlichen Treffpunkten, sollen besondere Stühle stehen: „Als Sinnbild für eine Kultur, in der jeder Mensch Platz hat“, so Margarete Meyer. Es geht um das Recht, mit den eigenen Fähigkeiten und Grenzen dabei zu sein – so das Credo der Aktion. Und: „Alle können mitmachen, ihren eigenen Stuhl gestalten.“