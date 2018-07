Bunte Orgelklänge und Flöten von Gerrit Jordaan und Instrumentalisten

Gerrit Jordaan entführte in die Orgelmusik seiner südafrikanischen Heimat.

Verden - Von Ilse Walther. Erfreulich viele Zuhörer waren in die St. Johanniskirche gekommen, um einen besonderen Organisten zu hören, der zwei Tage zuvor bereits im Dom im Rahmen der Sommerkonzerte im Dom zu Gast gewesen war.

Der aus Südafrika stammende Gerrit Jordaan bot ein abwechslungsreiches Programm mit Originalkompositionen, aber auch Bearbeitungen. Helmut Neddens, Organist und Flötist an der Kirche, hatte dieses Konzert organisiert. Er war selbst zusammen mit Gerd Hammermeister, Altblockflöte, Telsche Struve, Tenorblockflöte und Alexandra Suckert, Bassblockflöte, mit Kompositionen aus dem Barock zu hören.

Gerrit Jordaan lotete jederzeit die Möglichkeiten der Orgel aus. Die Wahl der Register wirkte immer passend. Seine makellose Technik und das große musikalische Einfühlungsvermögen in den Werken von Komponisten seines Landes machten eine besondere Empfindung für diese Musik hörbar. Dazu gab es Bach: Immer wieder gerne gehört ist Präludium und Fuge G-Dur (BWV 541) in seiner festlichen Stimmung. Ungemein lebendig und virtuos begann Jordaan das Präludium aus der Höhe, ließ die Musik sich immer weiter prachtvoll klanglich öffnen, die so schön zu dem sonnigen Abend passte.

+ Helmut Neddens und die anderen Instrumentalisten steuerten Musik von Händel und Purcell bei. © Haubrock-Kriedel Auch die Fuge lebte durch die klare Gliederung und wie sich die weiteren Stimmen einfügten, zugleich transparent und von großer Dichte. Von seinem Jordaans Landsmann Chris Lamprecht (geb. 1927) bot er zwei Choralpräludien und die dazugehörigen, hier weniger bekannten Choräle. Diese gefielen in ihrer schönen und eingängigen Schlichtheit. Die Präludien waren ungemein farbig mit den unterschiedlichsten Variationen der Choralmelodien, festlich umspielt und prächtig gesteigert.

Sehr interessant waren zwei Choralpräludien, die der Organist selber geschrieben hat. „In dulci jubilo“ wurde als Melodie nicht gespielt, dafür aber dieses lebendige und anregende Präludium, das ganz in der Höhe flötend begann, zu einem hohen getupften Ton wechselte, in kleinen Figuren abwärts stieg und jubilierte. Tief und ganz ruhig bot er dann die Melodie „Es ist ein Ros entsprungen“ und entwickelte daraus tiefe Orgelfiguren, die sich wiederholten. Dann setzte er hörbar (jede Orgel hat so eine besondere Seele) mehr Register und ein rhythmisches Zwischenspiel erklang. Mit der ganz tief gespielten Melodie endete das Präludium.

Helmut Neddens wechselte zwischen Sopran- und Altflöte. Klangschön, homogen und sauber, in den raschen Sätzen lebhaft, in den ruhigen warm und dicht, bot das Ensemble fünf Sätze aus der Wassermusik von Georg Friedrich Händel und eine sehr hübsche Suite aus „Abdelazar“ von Henry Purcell. In dieser Besetzung klang es auch ganz anders als vom Orchester. Die intime Klangfärbung der Blockflöten überwog. Einfühlsam begleitete dabei Jörg Pöhl, Viola da Gamba, seine Mitmusiker.

Neddens musizierte klanglich intensiv von der Orgelempore aus gemeinsam mit Gerrit Jordaan zwei hochromantische Werke für Querflöte und Orgel. Dabei waren die Register der Orgel so geschickt ausgewählt, dass man den Eindruck eines Flötenorchesters hatte. Kantabel und in großer Ruhe boten die beiden Musiker „Abendfriede“ op. 156,10 von Josef Gabriel Rheinberger und wiegend animiert fast im Klang einer Drehorgel das „Nocturne“ op. 3,4 von Charles-Marie Widor. Gerrit Jordaan beendete diese schöne Abendmusik mit einer außergewöhnlichen Bearbeitung von Gershwins „Rhapsodie in Blue“.

Was der Organist an Originalität einbrachte, konnte nur bewundert werden, die oft vertrackten Rhythmen ebenso wie die ständigen Tempowechsel und Figuren, dann immer wieder das eingängige Thema, das das Werk beherrscht in seiner Wehmut wie im Esprit. In das große Vorspiel fügte sich schnell klar und kräftig registriert das synkopische Thema ein, um dann im Laufe des Werkes immer wieder aufzuleben.

Virtuos und rhythmisch prägnant klang alles spannend, man wurde mit immer neuen Figuren und Passagen getrieben, und wie eine Invasion von Schmetterlingen huschten Läufe auf und nieder. Es wurde auch nachdenklich oder hymnisch dicht, man hatte den Eindruck eines sehr munteren Vogelgezwitschers oder Entengeschnatters, dann gab es ein prägnantes Glissando vom Bass in die Höhe, das Thema wurde in der Tiefe moduliert und stieg chromatisch auf.

Man wurde in einen Klangstrudel hinein gerissen, und irgendwie hörte dann alles auf, meisterlich interpretiert. Sehr langer, herzlicher Beifall für diese grandiose Rhapsodie und auch für alle Ausführenden.