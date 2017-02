„Jüdische Lebenswelten heute“: Bunte Biographien deutscher Semiten

Verden - Wie muss man sich das Leben junger Juden in Deutschland heute vorstellen? Antworten findet man in der von der Zeitbild-Stiftung konzipierten Ausstellung „Jüdische Lebenswelten heute“, die bis zum 8. März im Rathaus zu besichtigen ist. Am Montag wurde die Ausstellung von Bürgermeister Lutz Brockmann eröffnet. Jürgen Weidemann gab anschließend einen kurzen Überblick über das Leben jüdischer Familien in Verden.

Anhand von Porträttafeln meist junger Menschen wird die Vielfalt jüdischer Biografien im 21. Jahrhundert dargestellt. Ergänzt wird die Ausstellung durch Informationen zur fast 2000-jährigen Geschichte der Juden in Deutschland von der Antike und dem Mittelalter bis zum jüdischen Leben in Deutschland nach 1945. Vermittelt werden soll unter anderem, dass sich die deutsch-jüdische Geschichte nicht auf den Holocaust beschränkt und jüdische Einwohner die deutsche Gesellschaft mitprägten und bis heute noch prägen.

„Die Ausstellung ist bunt und lebendig. Jeder kann sich hier mit seinen eigenen Vorurteilen auseinandersetzten. Eine solche Vielfalt der Biographien hätten sicher viele nicht erwartet“, so Bürgermeister Brockmann.

Zu Wort kommt zum Beispiel der junge Künstler Chiche, ein gläubiger Jude. „Ich wünsche mir ein buntes Deutschland, in dem jeder das Recht hat, anders zu sein. Dazu gehört aber auch die Pflicht, Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit zu akzeptieren“, sagt er. Filmemacherin Yahel erzählt: „Ich kam nach Deutschland, um die Vergangenheit mit der Gegenwart in Einklang zu bringen. In diesem Land wurde ein großer Teil meiner Familie im Holocaust ermordet, dennoch lebe ich inzwischen gerne hier.“

Einnahme durch französische Truppen brachte Gleichberechtigung

Die Brücke zum jüdischen Leben in Verden schlug Jürgen Weidemann mit seinen Ausführungen. Die Einnahme Verdens durch französische Truppen 1803 brachte für die hier lebenden Juden die bürgerliche und staatsbürgerliche Gleichberechtigung. Damit wuchs auch die jüdische Gemeinde in Verden. Auch die Familien Lehmann, Schragenheim und Spanier zogen in die Allerstadt. Sie blieben auch, als das Königreich Hannover die Emanzipationsgesetzgebung um 1815 wieder aufhob.

1842 wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, in Verden eine Synagogengemeinde zu gründen. Die Revolution 1848 brachte per Gesetz wieder die Gleichberechtigung für die Verdener Juden. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es in Verden viele selbstständige mobile Händler. Sie verkauften Textilien, Getreide oder Uhren. Die nächste Generation machte sich in der Innenstadt selbstständig.

Viele arbeiteten aber auch als Angestellte oder absolvierten ihre Lehre in Verden. „Viele Familien hielten an ihrer religiösen Identität fest, zum Beispiel die Familien Schragenheim, Löwenstein oder Lehmann“, erzählte Weidemann. Auf der anderen Seit habe es eine Öffnung zur nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft gegeben. So waren sie unter anderen im Stadtrat und im Vorstand der Handelskammer vertreten oder nahmen Führungspositionen bei der Freiwilligen Feuerwehr ein.

Der erste jüdische Schüler, der am Domgymnasium das Abitur ablegte

Der bekannteste Verdener Jude ist Dr. Marcus Lehmann, 1831 geborenes jüngstes Kind von Asher und Röschen Lehmann. Er war der erste jüdische Schüler, der am Domgymnasium das Abitur ablegte. Marcus Lehmann studierte dann Religionswissenschaften, ließ sich zum Rabbiner ausbilden und wurde einer der Führer des neuorthodoxen Judentums. 1860 gründete er die Wochenzeitschrift „Der Israelit“. Diese Zeitschrift gehörte bis 1938 zu den wichtigsten und größten Organen in der vielfältigen jüdischen Presselandschaft in Deutschland.

Im Nichtjudentum dürfte der gebürtige Verdener Siegmund Seligmann einer der bekanntesten sein. Der Bankkaufmann machte die Gummiwerke Continental als Direktor zu einem der weltweit führenden Reifenhersteller.

ahk