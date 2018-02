Mit „bunt statt blau“ gegen das Komasaufen in Verden

Verden - Kunst gegen Komasaufen: Unter diesem Motto startet die DAK-Gesundheit jetzt offiziell ihre Kampagne „bunt statt blau“ zur Alkoholprävention in Verden. Die Krankenkasse sucht die besten Plakate gegen das Rauschtrinken.

„2016 kamen bundesweit 22. 309 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus, 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit ist die Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen erstmals seit 2012 wieder gestiegen“, heißt es in einem Pressetext der DAK. „Beim sogenannten Komasaufen gab es 2016 in der Region Verden mit 44 Betroffenen einen Rückgang um 17 Prozent.“

Weiterführende Schulen in der Region sind eingeladen, das Thema Alkoholmissbrauch im Unterricht zu behandeln und ihre Schüler im Alter zwischen 12 und 17 Jahren bis zum 31. März Plakate dagegen entwerfen zu lassen. Verbunden mit der Kampagne ist die „Aktion Glasklar“, die seit 13 Jahren Schüler, Lehrer und Eltern über Alkohol aufklärt.

„Viele Jugendliche überschätzen sich“

„Eine regionale Alkoholprävention ohne erhobenen Zeigefinger bleibt für uns unverzichtbar, um Kindern und Jugendlichen die Gefahren von Alkoholmissbrauch aufzuzeigen. Solche wichtigen Gesundheitsthemen sollten in den Schulalltag einfließen“, sagt Ralf Bergmann von der DAK-Gesundheit in Verden. „Bei ‚bunt statt blau‘ werden junge Künstler selbst zu glaubwürdigen Botschaftern gegen das Rauschtrinken. Das macht diese Präventionskampagne so besonders.“

Politiker, Suchtexperten und Künstler unterstützten „bunt statt blau“. „Viele Jugendliche überschätzen sich und glauben, exzessives Trinken gehöre zum Feiern dazu. Die Aufklärung über die Gefahren eines riskanten Alkoholkonsums gelingt mit dem Wettbewerb sehr gut“, so Bergmann weiter. Bei dem Plakatwettbewerb gibt es Geld- und Sachpreise zu gewinnen. Außerdem winkt auch 2018 den Schülern, die über die sozialen Netzwerke teilnehmen, ein Instagram-Sonderpreis: Wer ein Bild von seinem Plakat oder ein Video hochlädt, kann neben einem Geldpreis eine Eintrittskarte für die re:publica 2019 in Berlin gewinnen. Einsendeschluss ist der 31. März.

Weitere Informationen unter www.dak.de/buntstattblau.

Rubriklistenbild: © dpa