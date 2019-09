Bummel über den „Champs Elysès“ überzeugt

Bläser- und Chorklassen sorgen beim Begrüßungskonzert des GaW für gute Stimmung

+ Mit einer Gesangseinlage dankte die Bläserklasse 5b (Foto links) der 6b für das Miniaturmodell einer Trompete, das bei der jeweiligen Anfängerklasse verbleibt. Erst kurz vor Beginn des Konzerts probten das Verdener Blasochester und die Bläserklasse ihren gemeinsamen Auftritt (Foto rechts). Fotos: Röttjer

Verden – „Leider sind es in der Bläserklasse 6b nur 13 Schüler, die an einem Blasinstrument ausgebildet werden“, erläuterte Uta Rabe von der Fachschaft Musik am Gymnasium am Wall (GaW), bei dem Begrüßungskonzert für die neue Bläserklasse 5b. Sie freute sich aber, dass hier mit 24 Schülern eine reine Bläserklasse gebildet werden kann. Im dritten Jahr wird es im Gymnasium erneut eine Chorklasse geben. Diese wurde ebenfalls an diesem Abend begrüßt.