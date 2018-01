Bürgermeister findet die Dienstbekleidung richtig

Personalrat der Stadt hat bisher Veto eingelegt

+ © Ina Hornemann/Peter Dahm So sieht es anderswo aus: Knöllchen verteilen mit Politeur Jens Mertens, Ordnungsamt Soest... © Ina Hornemann/Peter Dahm

Verden - Von Volkmar Koy. Die Diskussion gab es schon einmal: Sollen die Mitarbeiter des städtischen Fachbereichs Sicherheit und Ordnung eine Dienstbekleidung tragen? Der Stadtrat hatte vor zwei Jahren die Frage einmütig bejaht. Nur passiert war seitdem nichts. Die CDU-Fraktion will jetzt per Anfrage an den Bürgermeister den Grund wissen.