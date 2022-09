Bühne frei für junge Talente bei Jugend jazzt in Verden

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Die von Christian Suter und Till Marschewski betreute Combo begeisterte mit „Sunny“ und „Summertime“. © haubrock-kriedel

Zum 21. Mal hieß es Jugend jazzt in Verden. Fünf Combos präsentierten das in einem Workshop Gelernte. Und das kam beim Publikum gut an.

Verden – Zum 21. Mal hieß es am Wochenende Jugend jazzt in Verden. Der Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage hatte die Nachwuchsjazzer in Zusammenarbeit mit dem Domgymnasium und der Musikschule Hartig erneut zu einem Workshopwochenende in das Domgymnasium eingeladen. Die daraus entstandenen fünf Combos präsentierten am Sonntag auf der großen Bühne vor dem Rathaus die beeindruckenden Ergebnisse dieses Wochenendes. Ein versöhnlicher Abschluss für die diesjährigen Jazz- und Blues-Tage, die durch die Absage des Eröffnungskonzertes von Stefanie Heinzmann keinen guten Start gehabt hatten.

Den Auftakt gestaltete die Bigband des Domgymnasiums unter der Leitung von Michael Spöring schwungvoll mit dem „Earth, Wind and Fire“-Klassiker „September“. Nach der Begrüßung durch Moderatorin Barbara Kreuzer gab es noch einen weiteren Block mit der Bigband, die dem Publikum mit Klassikern wie „Got to get you into my Life“ und „Pennsylvania 6-500“ ordentlich einheizte.

Dann hieß es, Bühne frei für die Workshop-Combos. Den Anfang machte die Formation von Benny Grenz, die für ihre Performance von „Softly“ und „It´s only a Papermoon“ viel Applaus bekam.

Nicht minder beeindruckend die von Christian Suter und Till Marschewski betreute Combo, die „Sunny“ und „Summertime“ einstudiert hatte. „So klingen junge Jazztalente nach nur einem gemeinsamen Wochenende“, sagte Moderatorin Barbara Kreuzer begeistert.

Als Besonderheit hatten diesmal auch die Dozenten einen gemeinsamen Auftritt. Als „Project 9“ präsentierten sie drei Stücke aus ihrer soeben erschienenen ersten LP „September Pearls“. Wer mehr von den Dozenten hören möchte: Die Platte gibt es für 25 Euro in den Verdener Buchhandlungen Mahnke, Heine und Vielseitig, im Musikhaus Hartig, bei „Die Weingenießer“ sowie im Domgymnasium.

Anschließend gehörte die Bühne wieder den Nachwuchsjazzern. Die von Stefan Ulrich gecoachte Combo überraschte mit zwei selbst komponierten Songs. Die Combo hatte sich als Gruppe für den Workshop angemeldet. „Wir sind schon seit drei Jahren dabei, es macht Spaß, diese Chance zu nutzen und man lernt auch sehr viel dabei“, sagte Sängerin Lucy.

Auch die von Mario Emde und Frank Schöttl betreute Combo erhielt für „Georgia on my Mind“ und „Feel like Making Love“ viel Beifall. Schöttl bescheinigte seinen Schützlingen, dass sie nach diesem Wochenende viel selbstbewusster auf der Bühne stünden. „Es ist unser Job, den Teilnehmern die Angst zu nehmen und sie zu ermutigen, sich auch einmal bei einem Solo auszuprobieren“, bestätigte Mario Emde.

Die letzten 40 Minuten des Abschlusskonzertes gehörte den alten Jugend-jazzt-Hasen, die allesamt aus der Bigband des Domgymnasiums hervorgegangen sind. Obwohl mittlerweile in verschiedenen Städten zu Hause, kommen sie zu Jugend jazzt immer gern nach Verden. Mit „Full Heart Fancy“, „Staying Alive“, „Ain´t Nobody“ und weiteren Stücken sorgten sie für ein beeindruckendes Finale.

Der OLB-Bandpreis wurde übrigens nicht verliehen. „Es sind alle gut, wir wollten niemanden herausstellen“, so Michael Spöring.