Bühne für Badewannensänger

Verden - Das Team vom Begegnungszentrum St. Nikolai möchte die Menschen zum Singen bringen. Von August bis November gibt es unter dem Motto „Nikolai singt“ an jedem letzten Freitag im Monat ab 19 Uhr einen Karaoke-Abend beziehungsweise einen Mitsingabend mit Livemusik. Vorläufiger Abschluss der Reihe ist das gemeinsame Singen von Christmas-Songs am 14. Dezember.

Die Idee zu diesem Angebot hatten Sandra Bysäth, Inhaberin der Musikschule „Bysäth Music“ und ihre Mitarbeiterin Uta Sieber. Sandra Bysäth leitet unter anderem auch den Chor „Seite an Saite“ der Gemeinde St. Nikolai. „Ich bin hier in der Gemeinde groß geworden. St. Nikolai hatte schon immer ein offenes Haus. Jetzt soll hier einiges passieren. Da habe ich überlegt, was in Verden fehlt“, erzählt sie.

Bei den Karaoke-Abenden sollen nun alle „Badewannensänger“, egal ob jung oder alt, ihren Spaß haben. Premiere ist am 31. August, 19 Uhr. Aus rund 160 Karaoketiteln gibt es eine bunte Mischung aus Schlager, Rock und Pop, von den 60ern bis hin zu aktuellen Charthits. Die Texte werden mittels eines Beamers auf die Leinwand projiziert. Gesungen werden kann nach Lust und Laune: solo, in Gruppen oder alle zusammen.

„Wir wollen aber nicht nur Karaoke anbieten, sondern auch lockeres Singen mit einer Liveband zu verschiedenen Themen“, so Bysäth. Am 28. September steht ein großer Abba-Abend mit den bekannten Songs der vier Schweden auf dem Programm.

„Wir haben eine kleine Band mit Top-Musikern aus Verden und dem Landkreis zusammengestellt, die die Mitsingabende begleiten“, kündigt Bysäth an. Am 26. Oktober und am 30. November folgen dann wieder zwei Karaoke-Abende.

In der Adventszeit, am 14. Dezember, dürfen dann, wieder begleitet von der Liveband, nach Herzenslust Weihnachtslieder gesungen werden. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr. Das Ende ist um 21 Uhr vorgesehen. Wenn die Stimmung gut ist, darf aber auch gern noch länger gesungen werden

„Diese Aktion passt super hierher, sie entspricht genau dem Geist von St. Nikolai als Begegnungszentrum“, freut sich Pastor Holger Hermann. Er hofft, dass in der Gemeinde wieder ein wenig von der Stimmung der 70er-Jahre zurückkehrt. „Damals war es hier viel lebendiger. Die Musik wurde mit Trommel oder Gitarre gemacht. Die Orgel kam erst viel später“, erinnerte sich Hermann. „Kirche geht auch mal andere Wege. Herzlichkeit und Offenheit sind das, was dieses Haus immer schon ausgezeichnet hat“, ergänzt Quartiersentwicklerin Marion Werth.

Das Team möchte daher noch weitere Veranstaltungsreihen entwickeln. „Wir sind immer auf der Suche nach Kooperationspartnern. Wir wollen, dass Leben ins Begegnungszentrum kommt und etwas anbieten, das die Menschen berührt und ihnen gut tut“, so Pastor Hermann.

Der Eintritt zu den jeweiligen Karaoke- und Mitsingabenden ist frei. Der Erlös aus dem Getränkeverkauf soll für die Aktion „Pfand aufs Herz“ für Glücksmomente schwerkranker Kinder gespendet werden. - ahk