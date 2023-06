Verdener Campus: Traumnoten für Lukas Buchholz

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Teilen

Jahrgang mit vielen Auszeichnungen: Lukas Buchholz (2. v.l.) hat das beste Zeugnis. © Haubrock-Kriedel, Antje

Im Verdener Campus wurde der Abschlussjahrgang in die Berufswelt oder auf den weiteren Schulweg entlassen. Eine Reihe Schüler konnten für ihre Leistungen ausgezeichnet werden.

Verden – Für 161 Schülerinnen und Schüler des Verdener Campus begann gestern nach der Entlassungsfeier in der Aller-Weser-Halle ein neuer Lebensabschnitt. Einige wechseln zum Gymnasium, andere beginnen eine Berufsausbildung oder machen ein freiwilliges soziales Jahr. Auf jeden Fall war es für jeden einzelnen ein ganz besonderer Moment, nach den Mühen der zurückliegenden Wochen endlich das Abschlusszeugnis in den Händen zu halten.

Bürgermeister Lutz Brockmann und Schulleiter Christian Piechot gaben den Absolventen ihre guten Wünsche für die Zukunft mit auf den Weg. Piechot riet seinen ehemaligen Schützlingen, sich nicht zu viele Sorgen zu machen, denn dann sei es schwierig, im Leben vorwärtszukommen. Anstatt sich zu sorgen, sei es viel besser, für sich und andere zu sorgen und gemeinsam daran zu arbeiten, dass die Probleme in dieser Welt gelöst werden. Denn nur so könne es vorwärtsgehen.

Eine neunte und sechs zehnte Klassen nahmen bei der Feier Abschied. Unterbrochen wurde die Zeremonie von kleinen musikalischen Einlagen. 64-mal wurde der erweiterte Sekundarabschluss I vergeben. 58 Schüler erreichten den Realschulabschluss. Der Sekundarabschluss I Hauptschule stand achtmal auf dem Zeugnis. 14 Schüler schafften den Hauptschulabschluss. Zehn Absolventen erhielten den Förderschulabschluss und sieben verlassen die Schule mit einem Abgangszeugnis.

Die Klassensprecher und Schülervertreter blickten dann auf die zu Ende gegangene gemeinsame Schulzeit zurück. Manche Anekdote wurde wieder ans Licht befördert. Unter dem Motto „Danke, wir werden diese Zeit sehr vermissen“ gingen der Dank und kleine Geschenke an die Lehrkräfte. Die Schulzeit sei zwar oft anstrengend aber doch sehr schön gewesen.

Auch wenn man nicht immer freundliche Gedanken für die Schule gehegt habe, so merke man spätestens jetzt, dass das nicht so gemeint war und man die Schule vermissen werde. „Wir haben wichtige Fähigkeiten erworben, die uns in Zukunft helfen werden. Respekt, Toleranz und Zusammenhalt, diese Werte haben uns geprägt“, hieß es. Nun wolle man positiv vorausschauen und getrennte Wege gehen.

Ein weiterer Höhepunkt der Feier waren die Ehrungen für besondere Leistungen. „Eine ganze Reihe von euch haben hervorragend abgeschnitten“, freute sich Piechot. Das beste Zeugnis des Jahrgangs zehn hat Lukas Buchholz mit einem Notendurchschnitt von 1,2. Ebenfalls gute Leistungen hatten Tjark Knackstedt (1,4), Tjorben Huxoll (1,6), Niklas Lübeck (1,6), Eva Maria Hartung (2,0), Tea Mandic (2,0), Lilly Böschen (1,5), Josy Erichs (1,4), Tabea Blania (1,5) und Dimas Schulz (1,4). Im Jahrgang neun hat Lorin Rihan den besten Hauptschulabschluss mit dem Durchschnitt 2,6. Den besten Förderschulabschluss schaffte mit 3,0 Layla Ali Jasim. Ferner ausgezeichnet wurde Salih Al Salami aus der 10g für besonderes Engagement in der Unterstützung der Ukrainer.

Eine besondere Anerkennung gab es für Kiana Vilza aus der 10f. Sie ist erst seit 1,5 Jahren in Deutschland und hat einen erweiterten Sekundarabschluss I mit einem Durchschnitt von 2,1.