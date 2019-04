Arbeit mit dem Vierbeiner während der Anleinpflicht

+ © Foto: Bruns Die Zeit der Anleinpflicht sollten Hundehalter nutzen, um mit ihren Vierbeinern Kommandos zu üben, empfiehlt Trainerin Silke Wolff. © Foto: Bruns

Verden – Der erste Monat ist rum, aber bis zum 15. Juli gilt noch die Brut- und Setzzeit in Niedersachsen. Bis dahin müssen Hunde im Wald und in der freien Landschaft an der Leine geführt werden. Dennoch wollen die Vierbeiner beschäftigt und ausgelastet werden. Die Zeit des Leinenzwangs lasse sich sinnvoll für das Intensivieren wichtiger Kommandos nutzen, weiß Hundetrainerin Silke Wolff.