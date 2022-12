Brückenbau in Verden: Tonnenschwere Millimeterarbeit

Von: Katrin Preuß

Wie ein riesiges Puzzle: Zwei Schwerlastkräne sind erforderlich, um die Bauteile aus zentimeterdickem Stahl in die richtige Position zu bringen. Für die Feinausrichtung benötigt es dann aber wieder Menschenhand. © Preuß

Das Projekt Nordbrücke in Verden schreitet voran. Jetzt sind die ersten Trägerteile verbaut

Verden – Nach Monaten des Arbeitens im Untergrund ist nun auch überirdisch etwas zu sehen an der Aller, dort, wo die neue Nordbrücke entsteht. Langsam erhält das Projekt ein Gesicht. Eins mit Gewicht.

Drei zwischen 32 und 47 Tonnen schwere Trägerteile, auf denen später die Fahrbahn lastet, sind mit großen Autokränen auf Pfeiler und Hilfsstützen „eingehoben“ worden, wie es Projekt-Ingenieur Stephan Kaack nennt. Drei weitere baugleiche Elemente, mit Schwertransporter aus dem thüringischen Nordhausen nach Verden gebracht, sollen heute auf der Aller-Insel „verschlossert“ werden, also so verschraubt, dass sie in ihrer Position bleiben. Verschweißt werden sie im kommenden Jahr.

Nichts für schwache Nerven: Auf den Millimeter genau müssen die Bauteile ausgerichtet werden. © Preuß

Vier Zentimeter dicker Stahl

Vier Zentimeter dick ist der Stahl, aus dem die bis zu 19 Meter langen Teile angefertigt wurden. „Aufgrund der hohen Lasten sind es Hohlkästen, innen ausgesteift“, erklärt Werner Fricke, Leiter der Abteilung Brückenbau bei der Bauherrin, der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. „Die können mehr Kraft aufnehmen als offene T-Träger“, weiß der Experte.

Und Kraft ist gefragt. Laut Regelwerk muss der Brückenneubau stabil genug sein, um die nächsten 20 Jahre abzudecken. Soll heißen: Auch bei 40-Tonnern Stoßstange an Stoßstange muss sie halten.

Trotz der wuchtigen Elemente eine kleinteilige Angelegenheit, gilt es doch, die einzelnen Segmente „auf den Millimeter“ genau auszurichten, so Kaack. Und bevor die beiden Kräne den ersten Hohlkörper an seinen Bestimmungsort bringen konnten, musste dieser erst einmal um 90 Grad gedreht werden. Auch das eine kniffelige Angelegenheit.

Ersatzbau soll in einem Jahr freigegeben werden

Doch dann ist das erste Bauteil endlich in der Luft und schwebt geräuschlos seinem Ziel entgegen. Während nebenan Verkehr über die alte Nordbrücke braust. Und derweil auf der rechten Allerseite gerade noch der letzte Gründungspfahl eingesetzt wird und ein Fahrmischer darauf wartet, vorgewärmten Beton entladen zu können.

Werner Fricke in einem der Hohlkörper. © preuß

Rege Betriebsamkeit herrscht auf allen Seiten des Flusses. In einem Jahr, im Dezember 2023, soll der Ersatzbau freigegeben werden. Dann soll der Abbruch der alten Brück beginnen „Das Ziel haben wir auch noch im Blick“, sagt Fricke.

Zeitverlust wegen Hochwasser und Kampfmittelräumung

Aktuell seien die Arbeiten zwei bis drei Monate im Verzug, bedingt durch das Hochwasser im Frühjahr und einen mehrwöchigen Baustopp aufgrund einer Kampfmittelräumung. Doch Fricke zeigt sich optimistisch, dass die Zeit wieder aufgeholt werden könne. „Wir wollen den Straßenbau vorziehen“, schiebt er zur Erklärung nach.

Visualisierung zur Wiedererkennung der verbauten Teile: So wird die neue Nordbrücke aussehen. © NLSTBV

Ursprünglich war geplant gewesen, mit dem Anschluss der B 215 an die neue Brücke erst im Herbst des kommenden Jahres zu beginnen. Jetzt wird dafür auf Hönischer Seite das Frühjahr, März oder April, ins Auge gefasst. Gespräche dazu mit der Straßenbaufirma und den zuständigen Behörden seien bereits geführt worden.

Anders als der Termin zur Fertigstellung werden die kalkulierten Kosten von 34 Millionen Euro nicht mehr zu halten sein. Werner Fricke rechnet mit einer Verteuerung von mindestens 10 bis 15 Prozent. Ursache sind auch hier die extrem gestiegenen Preise für Stahl, Zement und Energie, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg. Die kriegsbedingten Mehrkosten bei den Baustoffen würden allerdings vom Bundesverkehrsministerium übernommen, so Fricke. Und einen Teil müssten auch die ausführenden Firmen tragen.