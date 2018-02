Dom-Kita startet Projekt zur gesunden Ernährung

IKK classic finanziert Beratung

+ © Haubrock-Kriedel Das gesunde Frühstück kommt bei den Kindern der Domkita prima an. Darüber freuen sich auch Stephan Jahn, Gesundheitsmanager IKK classic (li.), daneben Kita-Leiterin Dorit Nörmann sowie (Mitte) Horst Rotermundt, daneben Pastor Dieter Sogorski. © Haubrock-Kriedel

Verden - „Vier Wochen ohne Brottasche“ ist der Titel des großen Projektes zur gesunden Ernährung in der Kindertagesstätte der Domgemeinde. Wie der Name schon sagt, lassen die Drei- bis Sechsjährigen in den nächsten vier Wochen ihre Brotte zu Hause und arbeiten dafür aktiv an der Herstellung ihres Frühstücks und Nachmittagssnacks mit.