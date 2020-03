Brot und Heringe dank Störtebeker

Verden - Von Lisa Hustedt. Ursprünglich als Armenspeisung wurde die Lätare-Spende im Jahr 1602 im Gedenken an den Seeräuber Klaus Störtebeker eingeführt. Mittlerweile hat sich die Veranstaltung, die immer drei Wochen vor Ostermontag stattfindet, allerdings zu einer ganz anderen Art von öffentlichem Spektakel entwickelt. Musik, Spaß, Schauspiel, gutes Brot, viele Heringe und eine ordentliche Portion Spott im Hinblick auf die aktuelle politische Lage werden die Spende, die dieses Jahr auf den 23. März fällt, prägen. Erneut werden dabei mehrere Hundert Menschen auf dem Rathausvorplatz, dem Ort des Geschehens, erwartet.

Prominente Gäste wie beispielsweise der ehemalige Bremer Bürgermeister Carsten Sieling oder der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne wohnten in der Vergangenheit der Veranstaltung bei und packten bei der Verteilung von Brot und Heringen kräftig mit an. Diesmal werden Norbert Brackmann, Koordinator der Bundesregierung, die Staatssekretärin Anke Pörksen und Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, mithelfen.

„Die Geschichte hinter der Lätare-Spende und, wie lange es sie schon gibt, ist einfach faszinierend“, so Angelika Revermann, Leiterin der Tourist-Information. Seit 19 Jahren nun schon organisiert sie die Aktion. „Es macht jedes Jahr aufs neue Spaß, so eine althergebrachte Tradition zu pflegen“, sagt sie. Ein ganz selbstverständlicher Teil dieser ist natürlich der Salzhering. Revermann hat ihn bereits selbst einmal zubereitet. „Ich hab mich oft gefragt, ob die Menschen eigentlich wissen, was sie da in der Tüte haben und habe mich deswegen mal selbst der Herausforderung gestellt und mich zusammen mit meiner Kollegin Annkathrin Sommer an den Fisch herangetraut.“ Das Resultat dieses Koch-Selbstversuchs habe ausgesprochen gut geschmeckt. Wer das Rezept nachkochen möchte, findet es unter www.aboutcities.de/staedte/verden/salzhering-unsere-ganz-persoenliche-herausforderung.

+ 530 Brote werden extra für die Spende gebacken. Fotos: archiv

„Natürlich gehört auch das Schauspiel auf dem Rathausvorplatz dazu. Wieder einmal wird Bernd Maas den Störtebeker spielen“, berichtet Revermann. „Die Rückmeldungen zu dem Stück, das jedes Jahr anders ist, sind immer sehr positiv. Die ganze Lätare-Spende ist eine unglaublich gute Mischung aus Unterhaltung und Tradition.“ Neben Maas als Störtebeker stehe fest, an wen die Spenden, die beim traditionellen Heringsessen in der Stadthalle gesammelt werden, gehen werden. Zu den Empfängern gehören die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Verden, die Trauerinsel und die Jugendfeuerwehren der Stadt. Der Verwaltungsausschuss entscheidet nach der Lätare, wer welchen Anteil der eingebrachten Spenden bekommt. „Wir rechnen damit, dass es wieder zwischen 5 000 und 6 000 Euro werden“, so Revermann.

Vielseitige Gewinne

Traditionell verlost die Verdener Aller-Zeitung zusammen mit der Tourist-Information und der Stadt Verden eine Vielzahl an Preisen rund um die Lätare-Spende. Dieses Jahr gibt es wieder viermal zwei Teilnahmen am großen Heringsessen in der Stadthalle am 23. März, zehn Geschenktüten und fünf Mal ein Frühstücksset zu gewinnen. Wer mitmachen möchte, kann sich entweder unter dem Stichwort „Lätare-Spende“ per Post an die Verdener Aller-Zeitung, Große Straße 1, 27283 Verden, wenden, oder per E-Mail an gewinnspiel-verden@kreiszeitung.de mitmachen. Einsendeschluss ist der 16. März. Alle Sachpreise können in der Geschäftsstelle der Verdener Aller-Zeitung abgeholt werden.