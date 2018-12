BBS in Verden sind auf dem internationalen Parkett überaus aktiv

Im Herbst besuchte eine Delegation des BBS-Kollegiums Schulen in Marokko. Im Rahmen der Reise wurde sie auch durch Seine Exzellenz Mohammed Elgerrouj, Gouverneur der Provinz El Jadida (vierter von rechts), empfangen. Fotos BBS/Preuß

Verden - Von Katrin Preuß. „Das ist heute so aktuell wie nie zuvor“, sagt BBS-Leiter Manfred Runge und tippt energisch auf den Partnerschaftsvertrag, den die Schule im September 1992 mit der Zespolu Szkól Budowlanych im polnischen Zielona Gora schloss. Die Partnerschaft solle helfen, dass aus den Nachbarn Freunde werden. So ist es in der Urkunde formuliert. Und dieser Gedanke treibt die Berufsbildenden Schulen bis heute an, internationale Kontakte zu pflegen und auszubauen. Aktuell peilen die BBS an, als Europaschule zertifiziert zu werden.

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Norbert Mäteling sowie den Lehrern Thomas Seeseke, Imad Irik und Matthias Karpinski stellt Runge die diversen Aktivitäten der Schule auf internationalem Parkett vor. Wer den fünf Männern zuhört, erfährt, dass die BBS die an die Zertifizierung geknüpften Bedingungen (siehe Infokasten) eigentlich seit Jahren erfüllen.

Nun müssen die vielen Dokumente dazu gesichtet, sortiert und in die richtige (Antrags-)Form gebracht werden, damit die Landesschulbehörde im Frühling des kommenden Jahres bestätigt: Die BBS dürfen sich Europaschule nennen.

Weitere finanzielle Förderungen seien mit einer solchen Zertifizierung sicher nur mittelbar zu erwarten, sagt Runge. Primär sei es eine Werbung für die BBS, mache sie attraktiver – nicht nur für Schüler, sondern auch für Lehrer.

„Wir machen schon viele tolle Sachen“, rührt Thomas Seeseke die Werbetrommel. Er koordiniert an den BBS die Aktivitäten rund um das Erasmus+-Programm, mit dem die EU die allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport finanziell fördert. Bis 2020 stehen insgesamt 14,7 Milliarden Euro zur Verfügung.

Praktika in Verdens Partnerstadt Saumur, gemeinsame Projekte mit Schulen in Dänemark, Spanien und Polen, der Austausch von Auszubildenden mit Betrieben im spanischen Ripoll, demnächst, das Angebot für Auszubildende aus dem Bereich Holztechnik, ein Praktikum in Italien zu absolvieren: Die Liste der Möglichkeiten ist lang.

Auch über öffentliche Programme hinaus sind die BBS aktiv: Über den pädagogischen Austauschdienst hospitierten Lehrerinnen aus Rumänien und Indonesien in Verden. Für Januar wird eine junge Brasilianerin erwartet, die als Austauschschülerin an die BBS kommt.

Und in diesem Herbst reisten 15 Lehrer, angeführt von Imad Irik, nach Marokko, um sich dort mit nordafrikanischen Kollegen auszutauschen. Irik ist seit fünf Jahren als Physiklehrer an den BBS. Als vor drei Jahren die Sporthallen der Schule als Notunterkünfte dienten, bot der gebürtige Marokkaner gemeinsam mit rund 25 weiteren Kolleginnen und Kollegen Deutschunterricht für die Geflüchteten an.

Rund 170 Lehrerinnen und Lehrer bilden das Kollegium der Berufsbildenden Schulen, fünf bis zehn Prozent von ihnen, schätzt Matthias Karpinski, haben ausländische Wurzeln. Unter den 2000 Schülerinnen und Schülern sind 53 Nationalitäten zu finden.

Es besteht die Möglichkeit, an den BBS die Qualifikation zum Europakaufmann zu erwerben. Die Schule ist zudem dabei, das internationale Abitur einzuführen. „Verden ist außerdem ein Wirtschaftsstandort mit vielen export-orientierten Betrieben“, wirft Norbert Mäteling ein.

Viele gute Gründe also für das Schulzentrum in Verden-Dauelsen, über den Tellerrand und damit über Landesgrenzen zu schauen. Vor allem aber, das macht die Runde deutlich, ist es der Glaube an eine geeinte Welt, der Wunsch nach internationaler Zusammenarbeit, der die Akteure immer wieder aufs Neue motiviert, sich über den Arbeitsalltag hinaus zu engagieren.

„Die europäische Gedanke verschwindet durch nationale Mechanismen und durch Populismus“, stellt Manfred Runge fest. Schüler aber, die an einem der Austausche teilgenommen hätten, seien verändert wiedergekommen, im positiven Sinne. Die Erfahrungen, die sie bei Praktika im Ausland machten, könnten sie in dieser Tiefe niemals im Urlaub sammeln, ist Thomas Seeseke überzeugt. „Die haben dann verstanden, dass man globale Probleme nur gemeinsam lösen kann“, sagt er. „Und das ist es, was uns antreibt. Es bringt Menschen zusammen, und das braucht unsere Welt.“