BMW brennt auf A 27

Motor geplatzt / Insassen unverletzt

+ Totalschaden nicht mehr zu verhindern: Der BMW-Kombi brannte vollständig aus. Foto: Feuerwehr/Meinke

Verden – Glück im Unglück hatten die Insassen eines BMW-Kombi bei einem Fahrzeugbrand Donnerstagabend gegen kurz nach 19 Uhr auf der A 27 zwischen Verden Nord und der Abfahrt Langwedel in Fahrtrichtung Bremen. Sie konnten den Wagen nach Polizeiangaben rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Eine dichte, schwarze Rauchwolke, weithin sichtbar, wies der Ortsfeuerwehr Dauelsen den Weg zum Unfallort. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der BMW-Kombi in voller Ausdehnung. Ein Totalschaden am Fahrzeug war nicht mehr zu verhindern. Zusätzlich streuten die Einsatzkräfte eine durch den BMW verursachte Ölspur ab.