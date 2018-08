Brennende Autos in der Nacht

Verden - Gleich mehrere brennende Autos im Verdener Stadtgebiet beschäftigten Feuerwehr und Polizei am zurückliegenden Wochenende. Bereits in der Nacht zu Sonnabend war erheblicher Sachschaden bei zwei Autobränden entstanden. Und in der Nacht zum Sonntag wurden wegen brennender Fahrzeuge auch Gebäude und und Autos in unmittelbarer Nähe in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Brände in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Sonnabend war in der Wilhelmstraße ein VW-Transporter in Brand geraten, meldet die Polizei in einer Pressemitteilung. Gegen 3.30 Uhr, so Feuerwehrsprecher Torben Voigt seien die ehrenamtliche Helfer der Verdener Ortsfeuerwehr an der Einsatzstelle eingetroffen. Zu dem Zeitpunkt habe der Transporter bereits lichterloh gebrannt. „Unter Atemschutz konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden“, berichtet Voigt. Trotzdem sei das Fahrzeug komplett ausgebrannt. Auch in der Nähe geparkte Autos habe das Feuer beschädigt. Die Schadenshöhe schätzt die polizei auf über 50 000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Erst nach rund einer Stunde konnten 15 Feuerwehrleute, die mit drei Fahrzeugen vor Ort waren, ihren Einsatz beenden. Das berichtet die Feuerwehr.

Der Polizei waren zuvor bereits zwei Brände von Fahrzeugen in örtlicher und zeitlicher Nähe gemeldet worden. Den Ordnungshütern zufolge ist zunächst der Hinterreifen eines Autos in Brand geraten. Ein aufmerksamer Autofahrer habe gestoppt und das Feuer gelöscht, bevor es sich ausbreiten konnte.

In der Nacht zum Sonntag setzte sich die Autobrandserie mit zwei Fahrzeugbränden im Verdener Stadtgebiet fort. auch hier sei nicht unerheblicher Sachschaden entstanden, berichtet die Ordnungsbehörde. In der Straße Am Meldauer Berg sei zunächst ein Auto in Brand geraten, das an einer Garage abgestellt war. Feuer und Hitze beschädigten das Gebäude und ein daneben stehendes Auto. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte das auf einem Parkplatz abgestellte Cabrio im vorderen Bereich bereits in voller Ausdehnung“, berichtet Torben Voigt. Ein Trupp unter Atemschutz habe die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Feuers auf den direkt angrenzenden Garagenkomplex gerade noch verhindern können. Trotz allem sei die unmittelbar vor dem Fahrzeug befindliche Garage beschädigt worden. Auch ein seitlich von dem brennenden Fahrzeug abgestelltes weiteres Auto wurde laut Feuerwehrsprecher durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der Besitzer dieses Wagens konnte sein Fahrzeug allerdings noch rechtzeitig entfernen und somit einen Totalschaden verhindern. Wieder war die Ortsfeuerwehr Verden mit vier Fahrzeugen und 20 Brandschützern im Einsatz. Ein Trupp kontrollierte auch die Dachfläche der Garagen.

Bei den Fahndungsmaßnahmen, die die Polizei nach dem Alarm eingeleitet hatte, entdeckten Beamte ein weiteres bereits rauchendes Auto am Niedersachsenring. Die Streifenwagenbesatzung schritt sofort ein und konnte so die Ausbreitung des Feuers gerade noch rechtzeitig verhinder. Auch im Zusammenhang mit diesen Bränden bittet die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich zu melden. - kle