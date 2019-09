Brennen für die Musik in der Kneipennacht

Glotze aus, runter vom Sofa und ab zur Jazz- und Blues-Nacht nach Verden. 14 Acts an 13 Veranstaltungsorten lockten die Musikliebhaber in die verdener Innenstadt. Und 1300 Besucher kamen.

VON CHRISTEL NIEMANN

Verden – Darf es ein bisschen Boogie-Woogie, Salsa, Jazz oder schmeichelnder Blues sein? Oder vielleicht doch lieber eine rockigere oder poppigere Variante oder gar ein eher als egozentrisch zu bezeichnender Musikstil? Oder sind Balladen und Coversongs aus deutschen Landen erwünscht? An den unterschiedlichsten Musik- und Stilrichtungen mangelte es auch der 21. Auflage der Jazz- und Blues-Nacht nicht, die bei herrlichem Spätsommerwetter über die Bühne ging. Angesichts einer Zahl von 1300 Gästen in der Verdener Innenstadt, so hatten die Veranstalter vom Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage gezählt, war sie erneut ein Erfolg.

Das Highlight war die Band Tokame (zu Deutsch: Berühr mich), die die rappelvolle Aula des Domgymnasiums zum Beben brachte. Ausgelassen und tanzend wurde die Formation vom Publikum gefeiert, die mit ihrer traditionellen Musik viel von der Lebensfreude und Sinnlichkeit Kubas in die altehrwürdigen Mauern transportierte. Schnell war klar, norddeutsche Mentalität und kubanische Musik passen ganz super zusammen.

Die Formation brennt leidenschaftlich für ihre Musik. Die Musiker sangen und spielten aus allen Poren und verausgabten sich dabei völlig: ein großartiges Konzerterlebnis. Die Besucher waren hin und weg. Sie genossen den musikalischen Cocktail, die karibische Leichtigkeit und das herrliche Zusammenspiel der Musiker, wie auch der begeisterte Zwischenbeifall immer wieder belegte.

Stark – und sehr sexy - präsentierte sich Sängerin Mayelis Guyat, die mit Fidel Hernandez Gonzales die Frontline bildet und deren Stimmen immer wieder aufs Neue mit der Musik zu einem für diese Band so typischen Sound verschmolzen. Leidenschaftlich, sinnlich und erotisch bewegte Guyat dazu ihren Körper mit waffenscheinpflichtigem Hüftschwung.

„Wir sind mitgerissen von der Lebendigkeit und Leichtigkeit dieser Musik“, freuten sich Henrike Neumann und ihre Begleiterin. Sie sei durch den Zeitungsartikel auf die Veranstaltung aufmerksam geworden und habe beschlossen, sich zunächst einmal Tokame anzusehen.

„Wer das hier nicht miterlebt, hat wirklich etwas verpasst“, fand sie. „Es ist gut möglich, dass wir nicht weiter ziehen, sondern für den Rest des Abends hier hängen bleiben.“

Dabei war auch an sämtlichen anderen Konzertorten für beste Musik gesorgt; vorausgesetzt man kam überhaupt hinein. Keine Bühne war den Musikern zu klein und die Kneipen in der Fußgängerzone und umzu waren teils so rappelvoll, dass selbst Umfallen unmöglich schien. In manchen Kneipen wurde sogar der Toilettenbesuch zum Erlebnis, da man sich mit vollem Körpereinsatz den Weg zum stillen Örtchen bahnen musste.

Bleibt noch zu erwähnen, dass auch die optimale Organisation durch den Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage sowie die Verdener Gastronomie ihren Teil zum Erfolg der Jazz- und Blues-Nacht beigetragen haben. Einer 22. Auflage im kommenden Jahr dürfte daher nichts im Wege stehen.

