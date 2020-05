Braut gefunden, aber Hochzeit verschoben

Verden – „Unser Aufruf war in diesem Jahr erfolgreich“, sagt Angelika Revermann. Sie ist Abteilungsleiterin bei der Stadt Verden und als solche mit der Betreuung der Tradition rund um das Goldmann-Grab auf dem Domfriedhof betraut. Es hatte sich bereits zeitig eine Braut gemeldet, die sich bereit erklärte, diese Tradition zu pflegen und deren Hochzeittag der 11. Mai gewesen wäre. „Schweren Herzens hat das Brautpaar dann aber seine Hochzeit verschoben, als sich abzeichnete, dass die Corona-Krise eine Hochzeit, wie sie sich vorstellten, verhindert“, führt Revermann weiter aus.

Und so bleibt das Grab nach 2015 und 2017 auch in diesem Jahr ungeschmückt. Eine verschobene Hochzeit ist sicherlich bisher einmalig in der 200-jährigen Tradition, obwohl es einer Mitteilung der Stadt zufolge immer wieder Jahre gibt, an denen das Grab ungeschmückt bliebt.

„Sollte kein Mädchen gefunden werden, gehen die 30 Thaler an die Stadtpflasterkasse.“ So steht es in der Vereinbarung, die Vater Goldmann mit dem Magistrat der Stadt Verden im Jahre 1821 getroffen hat.

Und so werde auch in diesem Jahr verfahren. Das Geld, das die Braut neun Monate nach der Hochzeit erhalten hätte, geht zwar nicht mehr an die Stadtpflasterkasse aber dafür in den Fachbereich „Straßen und Stadtgrün“, der sich heute um die Straßen in der Stadt kümmert. Damit die Stadt getreu der Vereinbarung mit Vater Goldmann verfährt, wird Bürgermeister Lutz Brockmann das Geld übergeben. Wann dieses genau stattfinden kann, steht noch nicht fest, denn auch hier gelten die Corona-Abstandsregeln.