Alte Tradition fortgesetzt: Braut schmückt Goldmanns-Grab in Verden

Von: Katrin Preuß

Teilen

Das Grab schmücken und ein stilles Gebet verrichten, so sieht es das Vermächtnis vor. Es wurde gestern erstmals seit 2019 wieder erfüllt. © Preuß

Nina Weidlich schmückte am Mittwoch das Goldmann-Grab auf dem Domfriedhof in Verden. Damit setzte die junge Frau eine mehr als 200 Jahre alte Tradition fort.

Verden – Oma Ingrid wusste Bescheid. „Da gibt’s doch diese schöne Tradition“, hatte sie Enkelin Nina erzählt, nachdem Freund Julian Bobke dieser im vergangenen Jahr einen Heiratsantrag gemacht hatte. Ein bisschen musste die Großmutter noch drängeln, dann aber war die Bewerbung raus und von der Stadt Verden mit Freuden positiv beschieden.

Die Großmutter Ingrid Weidlich (v.r.) berichtete Enkelin Nina und Bräutigam Julian von der Tradition, der sich Verden, vertreten durch Johanna König, verpflichtet fühlt. © Preuß

Und so geschah es, dass Nina-Jacqueline Weidlich am Mittwochmorgen, am Vortag ihrer Hochzeit, als „unbescholtene, tugendhafte Braut“ das Grab eines jungen Mannes auf dem Domfriedhof mit einem Blumenbukett schmückte und bei einem stillen Gebet nicht nur dieses zu früh Verstorbenen gedachte. Unter den wachsamen Augen von Oma Ingrid, den Tanten, den beiden Trauzeugen Lisa Jeschke und Gabriel Bobke, der stellvertretenden Bürgermeisterin Johanna König und natürlich des Bräutigams, Julian-Peter Bobke.

Mit „diese schöne Tradition“ hatte Großmutter Ingrid Weidlich aus Ahnebergen das Vermächtnis des Amtmanns Goldmann aus Förste im Harz gemeint. Dessen Lieblingssohn Franz war am 11. Mai 1818 in Verden bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen und fern der Heimat auf dem Domfriedhof beigesetzt worden.

Um nun sicherzustellen, dass das Grab gepflegt würde und Sohn Franz nicht in Vergessenheit gerät, hatte Vater Goldmann mit dem damaligen Bürgermeister verabredet, dass eine Frau, die am Todestag heiratet, am Tag zuvor lebende Blumen am Grab niederlegt und dort betet.

Für Nina Weidlich ein nachvollziehbarer Wunsch. Ihre beste Freundin sei vor zwei Jahren an Krebs gestorben, berichtete die 37-Jährige. Mit dem Schmücken des Goldmann-Grabes gedenke sie also gleich zwei jungen Menschen. „Wenn wir die Menschen im Gedächtnis, im Herzen behalten, sind sie ja nicht weg.“

Von „unbescholten“ zu „moralisch integer“

1 000 Taler stiftete Goldmann senior einst zur Wahrung des Andenkens an den Sohn. Von den Zinsen sollte die jeweilige Braut 30 Taler, heute etwa 45 Euro, erhalten. Allerdings erst neun Monate nach der Hochzeit – als Beweis für die Unbescholtenheit. Diese Unschuld interpretiere die Stadt heute jedoch als „moralisch integer, sonst wäre das nicht mehr zeitgemäß“, erklärte Verdens Marketing-Chefin Angelika Revermann schmunzelnd.

Vorab gab es am Mittwoch schon einmal ein Geschenk der Stadt: einen Zierpfirsich für den Garten des Paares in Borstel, in dem heute auch gefeiert wird. „Ein Bäumchen, das Früchte der Liebe trägt“, freute sich Nina Weidlich über das Präsent.

Julian Bobke mit dem geschenkten Baum. © Preuß

Die 1 000 Taler aus der Goldmannschen Stiftung sind lange ausgegeben. Bereits 1823 bezahlte die Stadt damit Kriegsschulden. Die Tradition aber wird aufrecht erhalten. Und das ist Nina Weidlich wichtig. So wichtig, dass sie und ihr Partner sogar ihren Hochzeitstag nach dem Goldmann-Vermächtnis richteten.

Am 11. Mai um 11 Uhr werden die beiden Verdener im Thedinghauser Erbhof standesamtlich getraut. Aus Nina Weidlich wird dann Nina Bobke, auch das der Tradition folgend. „Ich habe schon geübt“, verriet die 37-Jährige augenzwinkernd. Bloß nicht auf der Heiratsurkunde heute versehentlich mit dem Mädchennamen unterschreiben.

Sie und ihr Partner, ebenfalls 37, haben sich bei der Arbeit kennengelernt. Beruflich gehen die Informatikerin und der IT-Projektmanager inzwischen getrennte Wege. Privat wird der gemeinsame Weg durchs Leben heute und in einem Jahr bei einer freien Trauung ein zweites Mal bestätigt.

„Jetzt kommen wir ins siebte Jahr“, verriet Julian Bobke. „Wenn wir das nächstes Jahr noch einmal besiegeln, dann haben wir das Schlimmste hinter uns“, spielte er lachend auf das vielzitierte „verflixte siebte Jahr“ an. So verliebt und harmonisch, wie die beiden am Mittwoch wirkten, sollten sie mögliche Klippen aber sicher umfahren.