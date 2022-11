Aus Brasilien nach Verden: Von Deutsch und leckerem Kochen mit Sahne

Teilen

„Mit den Kindern Deutsch gelernt“: Samanta Winter im Kinderhaus Eitze. © Lebenshilfe Verden

Die Brasilianerin Samanta Winter absolviert seit Februar ein Freiwilligenjahr bei der Lebenshilfe Verden. Sie arbeitet im Kinderhaus Eitze lernt die Sprache und viel Neues kennen.

Verden – Brasilien ist weit weg, aber Samanta Winter blieb hartnäckig. Seit Februar absolviert die Studentin ein Freiwilligenprogramm bei der Lebenshilfe Verden: „Ich habe es nie bereut.“ Sie studierte im zweiten Semester in Brasilien Umwelttechnik, als sie der „Ruf“ aus Deutschland ereilte. Sie hatte sich für ein Jahr als Freiwillige bei der Lebenshilfe im Landkreis Verden, genauer im Kinderhaus Eitze, beworben. Dann kam Corona und warf alle Pläne über den Haufen, so dass die junge Frau aus Uberlândia, einer industriellen Großstadt mitten in Brasilien, zunächst ihr Studium aufnahm. Seit Februar verbringt sie jetzt doch ein Jahr in Deutschland. „Ich hatte mir keine Vorstellung davon gemacht, und bin positiv überrascht worden von dem mitmenschlichen Miteinander“, erklärt die junge Frau laut einer Pressemitteilung in bestem Deutsch. Samantas Vorfahren stammen tatsächlich aus Deutschland, allerdings spricht in der Familie keiner mehr Deutsch. Umso erstaunlicher, dass die 21-Jährige nach „nur“ sieben Monaten ein so passables Deutsch spricht.

„Ich habe mich natürlich schon in Brasilien auf meinen Deutschlandaufenthalt vorbereitet und angefangen, die Sprache zu lernen, aber entscheidend für meine Fortschritte war sicherlich, dass wir in meiner Gastfamilie beschlossen haben, ausschließlich Deutsch zu sprechen. Die Sprache zu lernen, war einer meiner Hauptmotive für meinen Auslandsaufenthalt.“

Mit dem Neun-Euro-Ticket Deutschland kennengelernt

Neben der Sprache hat sie auch das Land kennengelernt. Von München bis Flensburg hat Samanta dank des Neun-Euro-Tickets alles gesehen. Hamburg und Nürnberg haben sie dabei am meisten begeistern können. Was ihr auch sehr gut gefällt ist ihre Arbeit im Kinderhaus Eitze. „Ich bin hier sehr herzlich aufgenommen worden und fühlte mich von Anfang an als akzeptiertes Mitglied im Team. Außerdem helfen mir die Kinder, mein Deutsch zu optimieren. Das klingt vielleicht lustig, ist aber Tatsache“, verrät Samanta.

Deutsche und brasilianische Küche, mit und ohne Sahne

Auf die Frage, was ihre Heimatregion kulinarisch am ehesten repräsentiert, sagt Samanta sofort Feigoada, ein typisch brasilianischer Bohneneintopf. An der deutschen Küche hat die junge Brasilianerin auch Gefallen gefunden: „Sahne, wir kochen in Brasilien so gut wie gar nicht mit Sahne. Das habe ich erst hier kennengelernt und es schmeckt wirklich lecker“.

Samanta Winter lebt bei einer Gastfamilie. „Wie uns die Gasteltern immer wieder bestätigen, ist die Zeit mit den jungen Menschen aus anderen Ländern und Kulturen immer sehr bereichernd für alle Seiten. Zum März 2023 können wir sogar zwei Freiwilligen aus dem Ausland einen Platz anbieten. In Verden-Eitze eine 26-Jährige gelernte Optikerin aus Indien und in Achim-Bierden einen 19-Jährigen Konditor aus Brasilien“, sagt Fabian Vogel von der Lebenshilfe.

Weitere Informationen

zur Gastfamilie zu werden bei Jana Schmidt unter 04231/92851612, E-Mail: j.schmidt@lebenshilfe-verden.de.