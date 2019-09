Brand in Badezimmer: Bewohner erleidet Rauchvergiftung

In einem Haus an der Verdener Elbestraße brannte es in einem Badezimmer.

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Verden ist die Ortsfeuerwehr am Dienstagabend gerufen worden. Ein Bewohner ist durch das Feuer verletzt worden.

Verden - Gegen 19.30 Uhr ist die Feuerwehr zu dem Einsatz in einem Haus an der Elbestraße gerufen worden, teilen die Brandschützer am Mittwoch mit.

In einer Wohnung waren Einrichtungsgegenstände in einem Badezimmer in Brand geraten. Ein Trupp unter Atemschutz rückte in die verqualmte Wohnung vor, um die Flammen zu löschen und größeren Schaden zu verhindern.

Ein Bewohner ist mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in eine Klinik transportiert worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

