Brandbekämpfung und Menschenrettung

Große Einsatzübung in der Verdener Innenstadt

+ © Feuerwehr Verden/Voigt Unter Atemschutz drangen die Männer in das Gebäude ein. © Feuerwehr Verden/Voigt

Verden – Rauch drang aus einem Wohngebäude in der Bürgermeister-Schorcht-Straße, Ecke Südstraße. Menschen standen an den Fenstern und schrien um Hilfe. Zum Glück war dieses dramatische Szenario nur Bestandteil einer Einsatzübung der Ortsfeuerwehren Verden und Hönisch-Hutbergen am vergangenen Freitag, an der auch der THW-Ortsverband Verden sowie der Rettungsdienst des Roten Kreuzes beteiligt waren.