Brand im Y-Haus

Großaufgebot von 200 Einsatzkräften in Verden-Dauelsen

+ Zwölf Parteien leben in dem Gebäude, das gestern im Mittelpunkt des Großeinsatzes stand.

Verden-Dauelsen – Rund 200 Einsatzkräfte waren gestern am späten Nachmittag bei einem Brand in den sogenannten Y-Häusern in der Störtebekerstraße in Verden-Dauelsen im Einsatz. Ersten Angaben zufolge handelte es sich um einen Kellerbrand, doch durch das verrauchte Treppenhaus waren die Fluchtwege für die Bewohner von zwölf Wohnungen versperrt. Laut Feuerwehrsprecher Dennis Köhler wurden 21 Personen aus den betreffenden Unterkünften vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Zur Anzahl der Verletzten konnte er noch keine Angaben machen. Mehrere Personen seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.