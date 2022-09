Verdener Boulevard halb vom Tisch

Von: Heinrich Kracke

Seit über 40 Jahren ein Provisorium: Der Johanniswall unweit des Nordertorkreisels. Die CDU bringt einen Boulevard zwischen den Fahrstreifen ins Spiel, der allerdings nur noch geringe Chancen auf eine Umsetzung hat. © Kracke

Die Planungen für den neuen Johanniswall beginnen erst im nächsten Jahr. Eines steht indes jetzt schon fest: die charmante Boulevard-Lösung rückt in weite Ferne.

Verden – Die Idee zumindest klang charmant. Eine der breitesten Straßen Verdens, warum soll hier nicht ein Boulevard entstehen. Vielleicht sogar zwischen beiden Fahrbahnen und mit Bäumen besäumt und mit ausladenden Fahrradwegen ausgestattet. Ein bisschen Entschleunigung mitten in der Stadt. Auf dem Johanniswall unweit des Nordertorkreisels. So sah eine grobe Skizze aus, die die CDU vor einem Jahr mit einem entsprechenden Antrag ans Rathaus geschickt hat.

Früher war mehr Boulevard: Der Johanniswall an etwa der Stelle, wo heute die Claus-Ruge-Straße einmündet. © Sammlung Wolters

Am Mittwoch, 14. September, beginnt der Abgesang auf die Verkehrsberuhigung der etwas anderen Art. Ganz aus dem Kopf geschlagen haben sich die Christdemokraten diesen Plan indes nicht.

Wer in alten Verdener Ansichten stöbert, wird schnell fündig. Dort, wo jetzt nicht nur zwei breite Fahrbahnen verlaufen, in jede Richtung eine, und sich zusätzliche Abbiegespuren dazugesellen, da herrschte in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts noch der Flair von Naherholung, Promenieren und Sonntagsspaziergang. Ein Boulevard mitten auf der breiten Fläche, wie Ansichtskarten von damals erzählen. Die ursprüngliche CDU-Idee griff diese Atmosphäre auf. Warum nicht die zweite Fahrbahn, die parallel zum Johanniswall verläuft, warum nicht die Claus-Ruge-Straße zur Verkehrstraße Richtung Lindhooper Straße umfunktionieren und den Boulevard wieder aufleben lassen?

Inzwischen sieht sich die stärkste Fraktion im Verdener Stadtrat eines besseren belehrt. „Wir haben den Plan grob prüfen lassen. Verkehrsgutachter kommen zu dem Schluss, ein solches Vorhaben lässt sich nicht umsetzen. Zwei Gutachter sogar, unabhängig voneinander“, sagt auf Nachfrage Fraktionschef Jens Richter.

Was alles nicht funktioniert, legt die Stadtverwaltung in der heutigen Sitzung des Ausschusses für Straßen und Stadtgrün um 17.30 Uhr im Ratssaal dar: „Der vorgeschlagene Umbau zum Boulevard mit zwei getrennten Richtungsfahrbahnen ist aus Sicht der Stadtverwaltung für die Verkehrsfunktion und das Stadtbild überdimensioniert und unangemessen. Ein innen liegender Boulevard würde diverse Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer erfordern, was einerseits zu erhöhten Gefahrensituationen führt und andererseits den Verkehrsfluss auf der Landesstraße beeinträchtigt. Bei einem Umbau zum Boulevard könnten die Katharinenstraße, Kleine Wallstraße sowie die zahlreichen Grundstückszufahrten nur von einer Richtung angefahren werden. Ein Rad-und Gehweg zwischen den beiden Fahrspuren wäre unattraktiv. In Richtung Andreaswall ginge der Platz für die Außengastronomie als Treffpunkt junger Leute verloren.“

Das nächste Problem: Der Verkehr auf dem Johanniswall nimmt nicht etwa ab, er nimmt zu. Waren vor 15 Jahren noch 10 000 Fahrzeuge auf der am zweitstärksten belasteten Straße Verdens unterwegs, pro Tag, davon 600 Lastwagen, so sind es jetzt bereits an die 12 000. Tendenz: Weiter zunehmend.

Ein Hauch von Boulevard-Charakter soll dennoch einkehren. „Laut Definition ist damit ein breiter von Bäumen flankierter und entlang einer ehemaligen Stadtmauer verlaufender Weg gemeint. Und der zeichnet sich mit dem Pflanzen von Bäumen entlang des Walls zwischen Großer Straße und den Gerichten ab“, sagt Richter. Ein Fuß- und Radweg ist darüber hinaus geplant. Gleichzeitig sei ihm wichtig, überhaupt den Generalplan für eine neue Gestaltung des Johanniswalls anzuschieben. Und das immerhin sagt die Stadtverwaltung zu. „Sobald die zusätzlich bewilligte Ingenieursstelle im Fachbereich Straßen und Stadtgrün besetzt ist, kann 2023 die Planung zur Aufwertung des Johanniswalls starten. Hierzu sind Planungsmittel im Haushalt erforderlich“, heißt es bereits in der Verwaltungsvorlage für die Sitzung.