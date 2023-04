Botschafter mit Spaten und Gießkanne: Schüler pflanzen in Verden 400 Bäume

Von: Ronald Klee

Klimaktivisten auf dem Queracker: Die Verden Pflanzt-Vertreter Jürgen Menzel (r.), Christian Piechot und Gerrit Ermel (3. und 4. v.l.) mit Beate Patolla, Uwe Direnga Louisa Katzor, Alexandra Weise und Julius Bergmann(v.l.). © Klee

Verden – „Man kann sich nicht früh genug mit dem Thema auseinandersetzen.“ Jürgen Menzel freute sich nicht nur, dass da auf dem Queracker in Dauelsen 400 Bäume wachsen. Dem Vorsitzenden des Vereins Verden Pflanzt war beim Pressetermin auf der abgelegenen Fläche der pädagogische Aspekt der Aktion wichtig. Die Schüler, die im November die Pflanzen setzten, hatten zugleich auch eine „Baumpflanzakademie“ absolviert, die sie zu Botschafterinnen und Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausbildete.

Hundsrose, Feldahorn, Weißdorn, Hasel, Hainbuchen und Stieleichen hatten Louisa Katzor und Julius Bergmann im November mit ihren Mitschülern von der Campus Oberschule in den Queracker gesetzt. Beim Pressetermin konnten sie sehen, dass die Pflanzen angewachsen waren und ein neues Wäldchen auf dem städtischen Areal heranwächst.

„Für jeden Verdener und jede Verdenerin einen Baum pflanzen“, sagte Jürgen Menzel, das sei der Vorsatz, den sich der Verein zu eigen gemacht habe. Ein Baumpflanz-Programm des Rotary Clubs in Verden hatte die Stadt zu dem Gedanken inspiriert. 28 000 Bäume sollten damit ihren Weg in Verdener Boden finden. Um das umsetzen zu können, war 2019 der Verein Verden Pflanzt gegründet worden.

Wie in der Dauelser Marsch seien auch in anderen Ortsteilen auf städtischen Flächen solche Anpflanzungen angelegt worden, berichtete der Vorsitzende. Dort seien auch Schüler anderer Verdener Einrichtungen aktiv geworden.

Aber nicht nur die beiden Verdener und ihre Mitschüler hatten sich im November an der Pflanzaktion beteiligt. An dem eintägigen Workshop von „Plant-for-the-planet“, erklärte Menzel, hätten mehr als 30 Kinder aus der Umgebung und dem norddeutschen Raum teilgenommen. Die globale Bewegung „Plant-for-the-planet“ wolle Waldökosysteme wieder herstellen, um die Klimakrise zu bewältigen und den Verlust der biologischen Vielfalt zu verhindern. Die örtliche Umweltinitiative, mit vollem Namen „Verden pflanzt – aktiv für den Umweltschutz“, schließe sich den Zielen an. Unter fachkundiger Anleitung beschäftigen sich die Teilnehmer mit Themen wie Klimakrise, Weltbürgertum und Verteilungsgerechtigkeit. In der Baumpflanz-Akademie ging es denn auch nicht nur um den richtigen Gebrauch von Spaten und Gießkanne. „Die Kinder erfuhren, was jeder Einzelne bewirken kann, bekamen wertvolle Tipps, Vorträge zu halten und planten erste eigene Aktionen“, fasste Menzel zusammen.

Zum Abschluss waren die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ernannt worden und erhielten jeweils ein großes Bücher- und Botschafterpaket, mit dem sie sich in ihrem familiären Umfeld und in den Schulen engagieren können.

Mehr als 91 000 Kinder und Jugendliche, so Menzel, haben sich mittlerweile auf über 1600 Akademien in 75 Ländern zu solchen Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausbilden lassen.

Auf dem Queracker hatten die beiden Botschafter Louisa und Julius jetzt ihren ersten offiziellen Termin und vertraten die anderen Akademie-Absolventen im Alter zwischen 9 und 14 Jahren. Als Vertreterin der Schule begleitete sie Alexandra Weise vom Schulvorstand.

„Was hier zu sehen ist, profitiert schon von den Erfahrungen aus frühen Anpflanzungen“, erklärte Dr. Gerrit Ermel. Damit Bäume und Büsche besser anwachsen und gedeihen, waren auf der Fläche Furchen gezogen worden, in die die frischgebackenen Baumbotschafter die Gewächse einsetzten. „Verden Pflanzt 2.0“, fasste Dr. Gerrit Ermel die Entwicklung zusammen. Mit Menzel und Campus-Leiter Christian Piechot vertrat Ermel den klima-aktiven Baumpflanz-Verein.

Weil aber weder die Pflanzen und das Drumherum noch die Akademie kostenlos sind, hatte das Treffen querbeet in Dauelsen, im Schatten der Autobahnauffahrt Verden-Nord, auch einen konkreten Anlass. Die Vereinsvertreter wollten den Sponsoren, die mit ihren Zuwendungen das ganze umweltfreundliche Engagement auch ermöglichen, die Arbeit und den Erfolg vorführen.

So hatten sich denn auch die Leiterin der Stiftung der Kreissparkasse Verden, Dr. Beate Patolla, und der KSK-Regionaldirektor Uwe Direnga auf den Weg in die Dauelser Marsch gemacht. Stiftung und Sparkasse unterstützen den Verein ebenso wie die Rotarier, das Land Niedersachsen und die Verdener Feuerbestattungen. kle

