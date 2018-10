Weitere Amtszeit: SPD-Kreisvorstand schlägt Landrat Bohlmann als Kandidat vor

Landkreis - Die Landratswahl und weitere Kreisthemen standen im Mittelpunkt der Sitzung des Kreisvorstandes der SPD. Ein einstimmiges Ergebnis ist nach Mitteilung des Kreisvorsitzenden, Bernd Michallik, dass die SPD wieder mit dem Amtsinhaber Peter Bohlmann ins Rennen geht.

„Auch wenn das natürlich keine Überraschung darstellt, war es dem Kreisvorstand wichtig, ein halbes Jahr vor dem Wahltermin ein klares und geschlossenes Zeichen der Unterstützung zu setzen“, so Michallik.

Wie und wann die Nominierung durch eine Kreismitgliederversammlung 2019 erfolge, werde laut Beschluss um den Jahreswechsel entschieden, wenn die Zahl und Namen möglicher Mitbewerber bekannt seien. Der Kreisvorsitzende lobte in einer Pressemitteilung ausdrücklich die Signale aus der CDU-Kreistagsfraktion, keinen eigenen Kandidaten aufzustellen, „da dies die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen CDU und SPD in den wesentlichen Fragen nach der Landratswahl deutlich erleichtern wird.“

Klar war in der Vorstandssitzung auch, dass es bei der Wahl in erster Linie um die Eignung der Person gehen müsse, die über 1 000-köpfige Kreisverwaltung mit einer hohen Aufgabenvielfalt zu leiten. „Peter Bohlmann, der seit 2005 an der Spitze der Kreisverwaltung steht, sei Dank seiner Wirtschafts- und Verwaltungskompetenz ein Garant für solide Finanzen, wirtschaftliche Kraft, eine intakte Natur und den sozialen Ausgleich“, so Michallik.

Landrat Peter Bohlmann stellte den Schuldenabbau von 30 Millionen Euro seit 2006, den Aufbau der Kinderbetreuung, die Krankenhausversorgung und Beiträge des Landkreises zur Wohnraumversorgung als wichtige Ergebnisse der letzten eineinhalb Jahrzehnte dar. Er bezeichnete sie als guten Ausgangspunkt für die Gestaltung des nächsten Jahres. Die Wahlperiode werde 2026 enden und in diese Zeit werden konkrete Projekte wie die Fertigstellung des neuen Bettenhauses am Krankenhaus in Verden für 37 Millionen Euro, die Planfeststellung für „Achim- West“, die Wiedereröffnung des Kirchlintler Bahnhofs fallen.

Einerseits sei bei den angeschobenen Projekten Kontinuität hilfreich, anderseits sei es ihm, so Bohlmann, „ein Herzensanliegen diese Projekte weiter verfolgen und möglichst abschließen zu können.“ Bedeutende Themen werden in den nächsten Jahren die Energie-, Verkehrs- und Integrationspolitik sein. Einsparungen und innovative Konzepte zur Entlastung der Straßeninfrastruktur müssten schrittweise umgesetzt werden.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sei weiter wichtig, dass alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft in Schulen und Kitas ihren Bedarfen entsprechend gefördert und auch die Neuzugewanderten zügig in Arbeit vermittelt werden.

Das beste Mittel gegen Fremdenfeindlichkeit und Ängste ist, „wenn Geflüchtete nachweisbar einen Beitrag zur Lösung unseres Fachkräfteproblems leisten“, so Bohlmann. In diesem Zusammenhang verwies er auch als Verwaltungsratsvorsitzender der Arbeit im Landkreis Verden (ALV) auf 200 Plätze zur Kompetenzfeststellung und Qualifizierung für Langzeitarbeitslose im Kreisgebiet.

Die stellvertretende Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Dr. Dörte Liebetruth bestätigte, dass der Landkreis nicht nur wegen seiner Wirtschaftskraft, sondern auch dank guter Arbeit in Naturschutz und Arbeitsmarktpolitik einen ausgezeichneten Ruf in Hannover habe. Das müsse so bleiben.

Themen wie Krankenhausversorgung, inklusive Schule oder auch Katastrophenschutz setzten ein enges Zusammenwirken zwischen dem Land Niedersachsen und den Kreisen voraus. In den Wahlauseinandersetzungen werde die SPD in den Mittelpunkt rücken, dass es um die Wiederwahl eines anerkannten Landrates, die Zusammenarbeit zwischen dem Land und den Kommunen sowie um ein starkes Europa zum Wohle der Menschen in der Region gehe, so Dörte Liebetruth.