Stadtführung am Sonntag befasst sich mit Geschichte(n) der Domweih

Die Geschichte der Domweih steht im Zentrum der Stadtführung am Sonntag.

Verden - Die Domweih begeistert jedes Jahr die Besucher, und vielleicht haben sich einige beim Bummel schon mal gefragt: Seit wann gibt es das traditionsreiche Volksfest und wo liegt eigentlich der Ursprung?

Eine Stadtführung aus der Reihe „Die Besonderen“ am Sonntag, 11. Juni, vermittelt den Teilnehmern Wissenswertes und Unterhaltsames über die Geschichte(n) der Domweih. Was waren die Attraktionen in alter Zeit? „Wir berichten aus dem Jahr 1985. Ein besonderes Jahr mit vielen Highlights“, verspricht das Team der städtischen Tourist-Information.

Auch über die Abläufe in der heutigen Zeit werden die Teilnehmer einiges erfahren. Welche beiden Männer sind zur Eröffnung der Domweih unbedingt erforderlich und warum wohl? Und wer hat schon einmal das Silber-Bouquet der Böllerschüsse bestaunt?

Keine öffentliche Führung aufgrund der Domweih

Die eineinhalbstündige Führung beginnt um 15 Uhr am Lugenstein. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro pro Person. Tickets gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Verden im Rathaus, unter Telefon 04231/12345 oder im Internet auf der Seite der Stadt Verden. Restkarten sind vor Ort erhältlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Eine öffentliche Führung durch die Altstadt wird an diesem Sonnabend aufgrund des Domweih-Starts nicht stattfinden. Ab dem 17. Juni sind interessierte Gäste wieder eingeladen, die Samstagsführungen zu besuchen. Bis einschließlich 28. Oktober treffen sich die Teilnehmer jeweils um 15 Uhr am Lugenstein. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.