Verden fliegt: Blickfänge am Himmel

In Endlosschleife über Dom und Allermündung: Der größte einmotorige Doppeldecker der Welt hier beim Start in Scharnhorst. © kracke

Kunst- und Rundflüge lösen bei der Veranstaltung Verden fliegt erneut hohe Besucherresonanz aus.

Verden – „Trotz der Wolken ein immer noch faszinierender Blick auf Verden, auf Kirchlinteln, sogar auf unser eigenes Zuhause.“ Mit einem breiten Lächeln stiegen Paula Bremer und Timo Kirst aus der Maschine. Sie gehörten am Sonntag zu den ersten, die die ganze Sache von oben in den Blick nahmen. Und sie blieben nicht die einzigen.

Deutlich mehr als tausend Besucher schauten bei Verden fliegt auf dem Flugplatz vorbei. Und der Veranstalter reagierte einer Pressemitteilung zufolge sehr zufrieden. „Wir hatten wegen des angekündigten schlechteren Wetters zunächst Bedenken, aber das Publikum strömte kontinuierlich, am Nachmittag mit zunehmendem Sonnenschein sogar sehr gut“, sagte Organisator Daniel Dibbern.

Nach dem riesigen Zulauf im Vorjahr hatte der Verein die Flugkapazitäten deutlich aufgestockt. Darunter gleich zwei nostalgische Boeing Stearman, jene betagten Doppeldecker, die die Blicke auf sich zogen. Einige Besucher wagten sich gleich in das Abenteuer eines Rundflugs ohne Cockpit-Haube.

In Endlosschleife tourte darüber hinaus der größte einmotorige Doppeldecker der Welt über Dom und Allermündung. Nach den stundenlangen Wartezeiten im Vorjahr konnte die polnische Version der Antonov, ausgelegt für Personentransport und Fallschirmflug, den immer noch großen Interessentenzuspruch diesmal kontinuierlicher abarbeiten. Kunstflieger wie der Hamburger Axel Heidtmann in seiner Jak sorgten für zusätzliche Blickfänge am Himmel.

In halbdienstlicher Mission war Mario Rosebrock gemeinsam mit der Familie und Freunden auf dem Gelände unterwegs. Das Interesse des stellvertretenden Kreisbrandmeisters galt natürlich dem Flieger des Feuerwehrflugdienstes Niedersachsen. Bei Waldbrandgefahr ist die in Hildesheim stationierte Maschine unterwegs, jetzt legte sie einen Stopp in Verden ein. „Einige Male ist sie ja schon in dienstlicher Mission von Scharnhorst aus gestartet. Eine wichtige Hilfe bei der Brandbekämpfung“, so Rosebrock. Nachdem er die sechssitzige Cessna ausgiebig besichtigte, hat er schon ein nächstes Ziel ins Auge gefasst. „Wenn’s passt gerne mal mitfliegen.“ Infostände der Feuerwehren Scharnhorst und Walle sowie der Johanniter rundeten die Veranstaltung auf dem Flugplatz ab.

Im Mittelpunkt standen darüber hinaus die beiden Verdener Flugschulen. Ein paar Instrumente kannte er schon. Den Fahrtmesser, zum Beispiel, oder den Höhenmesser. Und den Steuerknüppel bediente er sozusagen intuitiv. „Vielleicht werde ich nächstes Jahr ja tatsächlich beim Segelflug starten“, befand etwa Luca, als er zufrieden aus dem Cockpit kletterte. Nächstes Jahr, dann ist er 14, und hat damit das Mindestalter für eine Segelflug-Ausbildung erreicht. Tatsächlich befinden sich auch aktuell schon wieder einige 14- und 15-Jährige in der stark wachsenden Jugendabteilung des Vereins auf dem Weg zum ersten Alleinflug. Trainiert werden sie von nahezu einem Dutzend ehrenamtlicher Fluglehrer vorrangig an den Sonnabenden und Sonntagen.

Auch die Motorflugschule erfreut sich weiterhin starken Zulaufs. Eine Entwicklung, auf die der Verein in mehreren Schritten reagiert hat. Mit erheblichem Aufwand waren im Laufe der vergangenen Jahre die Flugzeugflotten modernisiert worden. Im Segelflug etwa konnte die jüngste Generation aus dem renommierten Hause Schleicher, die ASK 21 B, integriert werden, im Motorflug gehen moderne Maschinen mit erhöhten Sicherheitsreserven, erhöhtem Lärmschutz, niedrigerem Verbrauch und einer Menge zusätzlicher Komfortdetails an den Start.