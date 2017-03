Böen mit 70 Stundenkilometern

Verden - Die Regenwolken zogen zwar ab, stürmisch mit Böen bis zu 70 Kilometern ging es aber immer noch zu. Da der Wind jedoch nicht von der Seite kam, sondern direkt auf der Bahn lag, starteten Verdens Segelflieger beim traditionellen Anfliegen auch schon in die Umgebung des Flugplatzes Scharnhorst.

Nach fünfmonatiger Winterpause mit viel Werkstattarbeit ließen sich die knapp drei Dutzend Flugschüler und Scheininhaber die Laune von den relativ kühlen Temperaturen nicht verderben. Ausflügen in die spätwinterliche Landschaft belohnten sie fürs Ausharren, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Bevor das Schleppflugzeug in Gang gesetzt wurde, mit dem die Segelflugzeuge auf Höhen von 500 Metern gezogen wurde, stand erstmal das so genannte Briefing auf dem Programm. Ausbildungsleiter Daniel Dibbern und Fluglehrer Norbert Dellinger widmenten sich den Sicherheitsfragen rund um das Thema Windenstart und Flugzeugschlepp. Sie erläuterten Anhand von Filmsequenzen, welche Kräfte auf das Flugzeug einwirken und was im Falle eines Seilrisses zu tun ist. Ein Szenario, das in der Ausbildung sowohl in Theorie als auch in der Praxis einen breiten Raum einnimmt und immer wieder unter der Leitung der erfahrenen Fluglehrer simuliert wird.

Auch wenn der Segeflugbetrieb in den vergangenen fünf Monaten ruhte, liegen ereignisreiche Wochen hinter den Piloten und Flugschülern. In der clubeigenen Werkstatt war der gesamte Segelflugzeug-Park gewartet und auf Hochglanz poliert worden. Unter Leitung von Bastian Eckelmann und Sebastian Petrat ging es Lackschäden an die Wurzel zu gehen sowie die Leichtgängigkeit von Seiten- und Höhenruder zu prüfen. Anfang März sind sämtliche Gleiter luftfahrtamtlich abgenommen worden. Schon am kommenden Wochenende beginnt der reguläre Segelflugbetrieb.

Mehrere Großveranstaltungen warten in der kommenden Saison auf Verdens Flieger: der Tag der offenen Tür am 14. Mai, die Niedersachsenrallye des Landesverbandes am 22. Juli. Wichtig auch immer das zweiwöchige Sommerlager, das die Flieger zu Beginn der Sommerferien ins sächsische Klix, zwischen Dresden und Görlitz, führt.