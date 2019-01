Blutspende im Klassenzimmer

Die erste gute Tat: Dicht drängten sich am Donnerstag die Menschen zur Blutspende ins Gymnasium am Wall. Viele nutzen den ersten Termin im neuen Jahr. Das Orga-Team musste sogar einige Spender wieder nach Hause schicken – das hatte jedoch nichts mit dem Andrang zu tun.

VON LEA OETJEN

Verden – Wenn im Gymnasium am Wall in den Ferien die Lichter angeschaltet sind und es im ganzen Gebäude nach Eibrötchen riecht, weiß nicht nur der Kenner, dass das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zur Blutspende aufruft. Die bisherige Koordinatorin Erika Wolf hat ihren Job an Tochter Monika Pitrasch abgegeben. „Es ist viel Arbeit. Aber es war für mich überhaupt keine Frage, dass ich die Organisation übernehme“, sagt Pitrasch. Die Verdenerin hilft seit Jahren ehrenamtlich bei der Blutspende.

Der gestrige Termin war gut besucht. Bereits 30 Minuten nach dem offiziellen Start um 11 Uhr hatten sich schon mehr als 30 Spender angemeldet – darunter auch drei Erstspender. „Es ist immer so, dass viele Menschen mit dem Startschuss kommen“, weiß Pitrasch. Das habe sich in den vergangenen Jahren bewährt. „Allerdings kamen die Leute dieses Mal zum Teil schon um 9.30 Uhr zum Spenden – eineinhalb Stunden zu früh“, erzählt Pitrasch. Das Orga-Team habe „die Zufrühkommer leider wieder nach Hause schicken müssen“. Sie waren jedoch zum Glück nicht sauer. „Die Menschen haben sogar versprochen, noch einmal wiederzukommen.“

Apropos: Immer wiedergekommen sind auch Klaudia Behrens (75. Spende) und Dieter Gust aus Kirchlinteln. Der 64-Jährige spendete am Dienstagvormittag bereits zum 100. Mal. Dafür überreichte ihm Pitrasch einen kleinen, liebevoll gefüllten Geschenkkorb. „Ich gehe erst seit den vergangenen Jahren regelmäßig zur Blutspende“, verrät Gust. Er kann noch etwa vier weitere Jahre spenden. Die Altersgrenze liegt übrigens bei 68 Jahren. Grundsätzlich darf jeder Erwachsene sein Blut spenden.

Bereits seit einiger Zeit hat Natalia Martel aus Dörverden ihre erste Blutspende geplant. „Bislang hat mir leider immer die Zeit gefehlt“, bedauert sie. Vor Kurzem habe sie sich gemeinsam mit ihrem Schwager Jan Martel, der ebenfalls Erstspender ist, einen Termin rausgesucht, der in den Kalender passte. „Ich arbeite als Krankenschwester in der Aller-Weser-Klinik. Daher weiß ich, wie wichtig das ist“, betont die 28-Jährige.

Auch heute haben Interessierte wieder von 11 bis 19 Uhr die Möglichkeit, im Gymnasium am Wall Blut zu spenden. Den Blutspenderpass und einen Personalausweis oder Führerschein sollten Sie mitbringen. Bei Erstspendern genügt ein Lichtbildausweis. Weitere Infos und Vorschriften zur Spende sowie zu den aktuellen Terminen sind unter Tel. 0800/1194911 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) abrufbar.

Weitere Infos:

www.blutspende-nstob.de