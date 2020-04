Blutiges Ostern im Verdener Dom

Verden - Von Dr. Björn Emigholz. Ab dem 14. Jahrhundert griff der Papst immer mehr in die Personalien der Bistümer ein. Dabei spielte der Streit, ob nun die weltliche oder die geistliche Macht „diejenige welche“ sei, eine große Rolle. Die örtlichen Potentaten ließen sich das selten ohne weiteres gefallen. „Auch dafür kann Verden Beispiele liefern“, sagt Dr. Björn Emigholz. Der Stadtarchivar und Museumsdirektor schildert Ereignisse beim Osterfest 1354 im Dom.

Als es um die Nachfolge des Bischofs Johannes I. ging, der 1341 verstorben war, wurde diese Personalie zu einem teilweise gewalttätigen Streit zwischen Vertretern des Domkapitels und den papsttreuen Herzögen von Lüneburg. Der neue Bischof, Daniel von Wichterich (1342-1364), schlug sich sofort auf die Seite der Herzöge. Er erbat sich sogar deren bewaffneten Beistand gegen das Domkapitel.

Die Situation eskalierte, und der Bischof ließ durch seinen Helfershelfer, ein gewisser Johann Hülsing, dem Domkapitel Enteignung und Vertreibung androhen, wenn man sich dort fortgesetzt halsstarrig zeige. Die einfachen Bürger Verdens hätte dies alles kalt lassen können, aber am heiligen Osterfest im Jahre des Herrn 1354 folgten dramatische Ereignisse im Dom zu Verden.

„Der Herr ist auferstanden!“ Hoch auf rauschte der Chorgesang. Der alte Lüders, zuständig für den Blumenschmuck an Tagen der hohen Messe, lehnte sich noch ein wenig enger an den dicken Pfeiler am längsseitigen Ausgang des Domes und sog tief den Duft des Weihrauchs ein. Dicht gedrängt standen Menschen von weit her und warteten auf die Wandlung des Brotes in den Leib Jesu Christi. Dort hinten, im abgetrennten Raum des Chores auf dem Hochaltar, sollte sich einmal mehr das Wunder vollziehen. Und nach der Messe einen schönen Krug frischen Bieres und dabei dieses emsige Vogelzwitschern in den frühlingslauen Lüften…

Plötzlich dröhnte ein Stoß gegen das Domportal, das mit lautem Krachen aufschwang. Mehr als dreißig Gewappnete drangen ein und verteilten sich schnell und gezielt vor dem Lettner, der den Chor von der Gemeinde trennte. Gezogene Schwerter und blinkende Spieße in der Kirche, zur heiligen Messe! Schreckensschreie ertönten, fluchend wichen rücksichtslos Geschubste zurück; langsam verebbte der eben noch jubelnde Gesang. Wer wagte es, hier und jetzt mit Waffengewalt einzudringen?

Der Anführer der Bewaffneten, der alte Lüders glaubte den Schatten des Bischofs, Johannes Hülsing zu erkennen, riss die Tür des Lettners auf. „Im Namen des Bischofs nehme ich euch fest!“ Mit diesen Worten packte Hülsing den nächst sitzenden Chorherren und stieß ihn seinen Kumpanen in die Arme.

Im Namen des Bischofs? Der Bischof selbst ließ hier die Heilige Messe so grausam stören? Entsetzt wichen die Menschen zurück. Ein Streit unter Adeligen, da mischt man sich besser nicht ein.

„Das werdet ihr nicht wagen!“, zischte wütend der Herr von Mandelsloh, als auch er grob gepackt und gefesselt werden sollte. „Das sollte euch eines anderen belehren“, erwiderte Hülsing mit kalter Stimme, „wir nehmen jeden aus dem Domkapitel fest. Ob und wann ihr die Sonne wiedersehen werdet – das hängt davon ab, wann und wie ihr euch untertänig eurem Herrn, dem Bischof zu Verden, unserem edlen Daniel von Wichterich zeigen werdet“.

„Blasphemie!“ „Ihr könnt doch ni…!“ Jede Empörung der Chorherren wurde sofort und brutal unterbunden. Da krachten Fäuste in Zähne und Knochen brachen. Widerstand formierte sich; das Moment der Überraschung war vorbei. Die Männer des Domkapitels waren schließlich Ritter, in allen Künsten des Kampfes erfahrene Krieger. Aber ihre Chancen waren gering, denn zu Ehren des hohen Feiertages hatten die meisten ihre Waffen abgelegt und trugen nur leichte Dolche im Gürtel.

Während des Handgemenges flüchteten viele Besucher des Gottesdienstes nach draußen. „Zu Hilfe!“, „Mitten in der Messe Kriegsgeschrei!“ und „Gott wird uns strafen!“ – so oder ähnlich tönte es durch die Gassen Verdens.

Schnell verbreitete sich die Nachricht. Jeder, der nicht in der Messe war, lief nun auf die Straße in Richtung Dom; wer geflüchtet war, bewaffnete sich mit dem, was gerade zur Hand war, und kehrte um. Der Schmied griff nach dem Hammer, andere nach Sicheln, Dreschflegeln und Knüppeln. Die Torwächter in Höhe der heutigen Nagelschmiedestraße hatten die böse Nachricht ihren Kollegen der Norderstadt zugerufen, und die mobilisierten die wehrhaften Bürger in eingeübter Weise. Innerhalb kürzester Zeit drängte ein aggressiver Haufen kräftiger Männer in Richtung Dom.

Längst nicht alle adligen Chorherren waren zur Zeit des Überfalls im Dom gewesen. Das Hin und Her mit dem Bischof und dessen Drohungen hatten den einen oder anderen Vorsicht walten lassen. Sie setzten sich mit ihren bewaffneten Knechten an die Spitze des Heerhaufens.

Jetzt kam Schwung in die Sache! Abteilungen wurden gebildet und zur Bewachung an den Portalen postiert. An die hundert Mann drangen in den Dom und trafen auf den erbitterten Widerstand Johann Hülsings und seiner Streiter. Lang dauerte der Kampf nicht. In jedem Schlag, Stoß oder Stich der Verdener steckte die Wut gegen den auswärtigen Bischof, der sich erdreistet hatte, das Osterfest mit Waffengewalt zu stören. Die Norderstädter sahen es schon aus Tradition nicht ein, dass überhaupt jemand ihnen ungestraft drohen dürfen sollte.

Die Männer Hülsings ließen nichts anbrennen, kämpften aber bald um ihr nacktes Leben. Schließlich ließen die Wenigen, die noch standen, die Waffen sinken. Alle bluteten, nicht wenige aus mehreren Wunden, die Übermacht war zu groß.

Es wurde still im Dom und der Dechant des St. Andreasstifts, Jacob von Hasselbusch, ging auf den schweratmenden Hülsing zu und setzte ihm das Schwert an die Kehle. „Und?“, fragte der Dechant höhnisch, „wie geht es nun weiter?“ „Ich handele hier im Namen unseres aller Herrn, dem Hochwürdigen Bischof von Verden!“ erwiderte Hülsing trotzig.

Wütendes Zischen aus den Verdener Reihen zeigte ihm, dass solche Reden seine Situation kaum verbessern würde. „Und wir handeln hier im Namen des HERRN selbst, des Domkapitels und aller braver Verdener Bürger, an deren heiligem Osterfest ihr euch auf das Schwerste vergangen habt!“ Beifall von allen Seiten, die nun auch noch deutlichen Zuwachs durch die Streiter an den Portalen bekommen hatten.

„Daher werdet ihr und eure Spießgesellen euch nun ausziehen bis aufs Hemd; und mit dem Erlös werden wir versuchen, den Schaden, den ihr an der Ausstattung des Domes angerichtet habt, zu ersetzen“, fuhr von Hasselbusch fort. „Sodann werdet ihr eure Toten und Verwundeten mit euch nehmen und lasst euch eines gesagt sein“, kaum konnte von Hasselbusch seine Wut zügeln und die Schwertspitze näherte sich immer bedrohlicher der Kehle Hülsings, „sollte sich eine eurer Fratzen noch einmal in Verden blicken lassen, werdet ihr gehängt oder in der Aller ersäuft – wie man es mit tollen Hunden so macht!“

„Damit riskiert ihr die Exkommunikation, den Ausschluss aus dem Mutterschoß der Kirche, denn ihr macht euch den Bischof, ja selbst den Heiligen Vater in Rom zum Feind!“ war die Antwort.

Und mancher zog scharf den Atem durch die Zähne: Diese Folge wäre fürchterlich, denn dann stünde Verden ohne den Schutz des Allmächtigen da, die Priester dürften keine Sakramente spenden und niemand bräuchte mehr den Anweisungen seines Grundherren folgen; die Welt stünde nicht nur Kopf, sie stünde still.

„Möglich“, gab der Dechant zögernd zu, sprach jedoch weiter, bevor die Stimmung kippen konnte, „Und doch stehen über Papst und Bischof noch immer Gott der Herr und sein Sohn, Jesus Christus! Und Schmeißfliegen wie ihr sind ganz gewiss und ganz offiziell Kreaturen des Teufels! Euch und eure Helfershelfer totzuschlagen ist in Wahrheit Christenpflicht!“

Johlen und feixen ringsum.

Einer von Hülsings Gesellen fing schließlich an, seine Waffen und Rüstungen abzulegen; die anderen folgten und auch Johann Hülsing selbst sah am Ende keinen anderen Ausweg, als dem Gebot des Dechanten zu folgen. Wie Büßer nackt bis auf das Hemd standen sie nun da.

„Und nun packt euch und berichtet eurem Bischof genau, wie es euch hier in Verden ergangen ist. Auf das er sich überlegen möge, wie mit dem Verdener Domkapitel in Zukunft umzugehen sei!“

Mit diesen Worten wies der Dechant herrisch zum Domportal. Mit hängenden Schultern, ihre verwundeten Kameraden stützend, hinkten die Angreifer aus dem Kirchenbau und aus der Stadt hinaus. Eine spottende, johlende und schmähende Menge folgte ihnen dabei durch die Gassen.

Nachdenklich sahen die Edelherren des Domkapitels den besiegten Männern nach.

„Was kommt als Nächstes; welchen Streich ersinnt unser Bischof nun wohl?“, fragte leise einer aus dem Kreis.

„Das wird er sich gut überlegen“, stellte von Hasselbusch fest, „ich glaube, wir haben dem Wolf die Zähne gezogen!“

Folgt man den Bischofschroniken, so wurde noch Jahre nach seinem Tod, eben diese Tatsache mit einer tagelangen Kirmes gefeiert.

Das Eingreifen der Norderstädter ist belegt; es ist das vielleicht früheste bezeugte Beispiel für eine gegenseitige Hilfestellung zwischen Norder- und Süderstadt. Siehe: Christoph Gottlieb Pfannkuche: Die ältere Geschichte des Bisthumes Verden, Verden 1830.