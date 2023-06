Blumen für eine Heldentat in Verden

Ehrung für eine mutige Heldin: Polizeipräsident Johann Kühme überreichte Grazyna Komor (2. von l.) und dem Opfger der Attacke im Verdener E-Center, Tsega Kiflom (2. v. r.), mit Antje Schlichtmann, Leiterin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz Blumensträuße. © Polizei

Polizeipräsident dankt Grazyna Komor für Einschreiten bei E-Center-Attacke

Verden – Keine Sekunde hatte Grazyna Komor gezögert als am Nachmittag des 7. September vergangenen Jahres ein Mann im Verdener E-Center auf eine Frau einstach. An der Information hatte die Mitarbeiterin des Supermarktes die Schreie gehört und war sofort losgelaufen. Ohne zu überlegen griff sie ein, während der damals 40 Jahre alte Täter immer wieder zustach. Gestern wurde die Verdenerin für ihre Zivilcourage von Polizeipräsident Johann Kühme geehrt.

Der Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, war angereist, um die mittlerweile 59-Jährige in den Räumen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz persönlich zu ehren und ihr seinen ausdrücklichen Dank auszusprechen: „Frau Komor hat ohne Zögern gehandelt - beherzt, verantwortungsbewusst und selbstlos“, betonte der Polizeipräsident.

„Das vorbildliche Verhalten der 59-Jährigen ist aller Anerkennung wert. Ich finde es großartig, wenn sich Menschen für andere Menschen einsetzen, wenn sie nicht wegschauen, sondern couragiert intervenieren, indem sie Tätern klare Signale senden. Genau das hat Frau Komor am 7. September 2022 getan“, so Kühme weiter. Gestern kam der Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme eigens nach Verden, um die mittlerweile 59-Jährige in den Räumen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz persönlich zu ehren und ihr seinen ausdrücklichen Dank auszusprechen: „Frau Komor hat ohne Zögern gehandelt - beherzt, verantwortungsbewusst und selbstlos“, betonte Polizeipräsident Kühme.

Die gesamte Tat und der Einsatz der Verdenerin hatte damals eine Überwachungskamera festgehalten. Tsega Kiflom, die zu der Zeit noch 26 Jahre alt war, hatte bereits am Boden gelegen. Über die junge Frau gebeugt stand der Angfreifer und stach immer wieder ungebremst auf sie ein, holte wieder aus und stach zu.

Drumherum standen mehrere Personen, starr und alle scheinbar hilflos in dieser Situation. Und nur wenige Schritte entfernt stand der damals dreijährige Sohn des Opfers und musste den gewalttätigen angriff auf seine Mutter mit ansehen.

Aber auch was dann kam, hat das Video festgehalten: Grazyna Komor kam angelaufen, sie handelte ohne auch nur den Bruchteil einer Sekunde zu zögern. Der Täter schaute sie an, hielt kurz inne, und genau in diesem Moment packte der damalige Freund des Opfers einen Fuß der verletzten Frau und zog sie nach hinten weg.

Trotz ihrer zahlreichen und schweren Stichverletzungen konnte die heute 27-Jährige noch weglaufen. Der Täter ließ sich vor Ort festnehmen.

Das Opfer wurde zunächst 14 Tage im Krankenhaus behandelt. Leidet aber immer noch unter den psychischen Folgen des Erlebnisses. Auch ihre Retterin hat noch einiges von den Ereignissen an diesem Tag zu verarbeiten. „Es ist nicht selten, dass Personen auch darunter leiden, wenn sie nicht Opfer geworden sind“, hatte der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk ihr nach ihrer Aussage in dem Prozess gegen den Messerstecher mit auf den Weg gegeben.

Auch der Richter hatte der Verdenerin gedankt. „Sie haben Zivilcourage bewiesen. Vielen Dank dafür.“

Die Ehrung der 59-jährigen Heldin erfolgte gestern im kleinen Rahmen, berichtet die Polizei. Im Beisein ihrer beiden Töchter, ihres Schwiegersohnes und Enkelkinder. Anwesend waren ebenfalls die Leiterin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz Antje Schlichtmann, der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes Andreas Lohmann sowie die Sachbearbeiterin Julia Fröhlich. Und auch das inzwischen 27-jährige Opfer der Ereignisse damals war zu dem offiziellen Anlass mit ihrer Anwältin in die Räume der Polizei-Inspektion gekommen.

Wie dankbar die junge Frau ihrer Retterin ist, hatte Tsega Kiflom schon am Tag der Aussage beider Frauen in dem Prozess am Verdener Landgericht deutlich gemacht. Als sie einander vor der Saaltür erkannt hatten, waren sie sie sich weinend in die Arme gefallen.

Dankbar kann ihr auch der zu nicht rechtskräftigen acht Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilte Täter sein, der so nicht zum Mörder wurde. wb