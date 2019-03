Blumen, Eier und Hasen

Verden – Wer etwas für qualitativ hochwertiges Kunsthandwerk übrig hat, der hat für die Werk-Kunst-Ausstellungen im historischen Verdener Rathaus im Frühjahr wie im Herbst einen angestammten Platz im Terminkalender reserviert.

Diesmal ging es am Wochenende bei der jüngsten Auflage der Veranstaltung natürlich frühlingshaft zu. Das überwiegend sonnige Wetter förderte die gute Laune von Anbietern und Kunden gleichermaßen. Hunderte Besucher drängten zum Rathaus und in fußläufiger Nähe waren die Parkplätze schnell knapp.

Gedrechselt, gemalt, genäht, gewebt, geschöpft, gestrickt oder gesteckt: Blümchen, Hennen, Eier, Herzen, Hasen oder auch Lämmchen waren ergiebige Motive für vielerlei netten Schnickschnack, der einen Hauch von Frühling in die Wohnung bringt.

Der Begriff „Kunsthandwerk“ ist vielseitig zu definieren. Zu bewundern und zu kaufen waren exklusive Holz- und Keramikarbeiten, Naturfotografien, Aquarelle, Grußkarten, liebevoll gestaltete Kleidung für Damen, farbenfreudige Floristik, Schmuck, Naturseifen in Bioqualität, Kerzen der Heimstätte Jeddingen, Produkte der Schülerfirma am Verdener Campus, Glasperlenkunst oder Produkte wie Leder-, Filz- und Weidenerzeugnisse.

Auch so manches Häppchen „Hüftgold“ wurde am Stand von Konditormeister Nick van Heyningen verkostet. Mit seinen handgefertigten Pralinen und Schokoladenpräsenten übte er große Anziehungskraft auf alle Süßschnäbel aus. Den Augen der Besucher bot sich aber auch sonst vieles, an dem sie sich sattsehen konnten, schöne Dinge in großer Zahl, die allesamt tatsächlich Unikate waren.

„Massenware gibt es nicht. Alles ist handgefertigt“, berichtete das Orga-Team, das die Waren mit deren Schöpfern ansprechend an den teils sehr aufwendig gestalteten Ständen präsentierte.

Sowohl die Aussteller als auch ihre Produkte waren ein Mix aus Bewährtem und Neuem, denn immer wieder wechseln einige Anbieter und so kommen neue hinzu, damit sich keine Routine bei den Besuchern einstellt, so der Anspruch der Organisatorinnen Renate Bertram, Bärbel Hesse, Hannelore Schnitter, Jeanette Hammer-Coels und, neu dabei, Sabine Herter-Moch.

Bei der Werk-Kunst-Ausstellung, das wissen die Stammbesucher, ist auch die Frage der Verpflegung nicht ganz unwichtig. Im eigens dafür eingerichteten Café im historischen Rathaus, in dem es besonders gemütlich zuging, war für Speis und Trank wieder gut gesorgt. Diesmal hatte der Schützenverein Südkampen die Regie dafür übernommen und die Gäste mit Kuchen, Torten, Brötchen und Getränken verwöhnt.

