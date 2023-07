Verdener Bahnhof: Müll als hässliche Visitenkarte

+ © Wennhold Müllberg unter Treppenstufen. Hier hat schon lange niemand mehr hingesehen. © Wennhold

Nur auf den ersten Blick macht der Verdener Bahnhof einen sauberen Eindruck. Wer genauer hinschaut, entdeckt in jeder Ecke Alltagsmüll und Kippen.

Verden – Kaum zu ertragen, aber Alltag. Der Verdener Bahnhof macht beim näheren Hinschauen einen erbärmlichen Eindruck. Pflanzbeete auf dem Vorplatz hübschen das triste Drumherum zwar etwas auf, doch auch hier finden sich Zigarettenkippen, Papierfetzen oder Plastikreste.

Dabei lernt jedes Kind schon in der Schule, was Müll in der Umwelt für Schaden anrichten kann: Das Nikotin einer einzigen weggeworfenen Zigarettenkippe zum Beispiel wirkt sich negativ auf etwa 1000 Liter Wasser aus. Naturschutzverbände werden nicht müde, diese Art der Umweltverschmutzung anzuprangern, ebenso wie die Gewässerverschmutzung durch Plastik. Dennoch ändert sich nichts: An viel frequentierten Orten wie dem Verdener Bahnhof liegt in fast jeder Ritze eine Kippe oder anderer Unrat – auch direkt neben dem Mülleimer mit Aschenbecher.

Das ist einem Taxifahrer vielleicht auch nicht egal, aber er regt sich über einen anderen Umstand auf: „Es gibt keinen Schatten. An heißen Tagen ist es kaum auszuhalten. Früher standen hier ausgewachsene Eichen. Die wurden einfach gefällt, als der Bahnhofsvorplatz umgestaltet wurde.“ Ungefilterte Sonneneinstrahlung an heißen Tagen trifft nicht nur ihn, sondern auch jene, die auf ihren Bus warten.

Ein paar Schritte weiter machen die Bahnsteige einen relativ sauberen Eindruck. Der Tunnel ist gefegt, doch bei genauerem Hinschauen macht sich das Gefühl breit: Hier ist Niemandsland, das langsam verwahrlost. Müllberge sammeln sich unter einem Podest, das zu Verwaltungsräumen der Bahn führt. Hunderte von Zigarettenkippen am seitlichen Eingang, der direkt zum Gleis führt. Da, wo schon was liegt, wird bekanntlich immer noch mehr hingeworfen.

+ Der große Aschenbecher am Eingang zu den Gleisen. © Wennhold, Erika

Julian Lenz ist Abteilungsleiter beim Verdener Betriebshof und bestätigt, dass rund um den Bahnhof viel Müll anfällt. „Unsere Kolonne ist da täglich unterwegs und sammelt ein.“ Die Stadtreinigungstruppe sei für das Gröbste zuständig, eine Intervallgruppe mache sporadisch gründlich sauber. Doch das hält offensichtlich nicht lange an. Lenz: „Bahnhöfe sind schnelllebige Orte. Wer hierher kommt, ist kurze Zeit später wieder weg. Wie es da aussieht, interessiert nicht.“

+ Blinde Scheiben, schmierige Treppengeländer. © Wennhold, Erika

Eine Mitarbeiterin der Bahn bestätigt unschöne Zustände am Verdener Bahnhof und erklärt: „Uns ist es wichtig, dass sich unsere Gäste am Bahnhof wohlfühlen. Als größter Gastgeber Deutschlands will die DB ein hohes Level an Qualität, Service und Sauberkeit bieten. Etwa 11 000 Beschäftigte der DB kümmern sich in verschiedenen Bereichen der Bahnhöfe um das Wohl der Kunden – von den Servicemitarbeitern über die Reinigung bis hin zur Sicherheit.“ Und speziell zu Verden: „Die Situation am Bahnhof Verden ist uns bekannt. Leider stellen wir fest, dass nach kurzer Zeit die Station wieder verunreinigt ist, was leider ein gesellschaftliches Problem ist. Wir haben keinerlei Verständnis für die mutwillige Verschmutzung. Der Verdener Bahnhof wird durch die DB fünf Mal wöchentlich gereinigt und zusätzlich einmal die Woche ist unser mobiles Reinigungsteam vor Ort.“

Die alltägliche Verschmutzung kriegen jedoch weder die Bahn noch die Stadt Verden in den Griff. Rainer Kamermann vom Amt für Straßen und Stadtgrün im Verdener Rathaus kennt das Problem und hofft, dass der bevorstehende Einbau von zunächst fünf Bodenaschenbechern zumindest die Kippenflut auf dem Platz eindämmen wird. Aber alles andere muss ebenfalls gemacht werden, und „das kostet Personal, Zeit und Geld“.