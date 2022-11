Verdener Kreisverwaltung: Bloß kein drittes Gymnasium

Von: Katrin Preuß

Leiter Stefan Frese (am Pult) stellte dem Schulausschuss die Ausbildungsmöglichkeiten an den BBS vor. © Preuß

Schulausschuss und Kreisverwaltung sind besorgt über neun fünfte Klassen am Cato Bontjes van Beek-Gymnasium in Achim. Derartig viele Anmeldungen dürften kein Dauerzustand werden.

Landkreis – Sorgenfalten auf der Stirn des Landrates. „Wir als Verwaltung hoffen, dass dieser Kelch an uns vorübergeht“, sagte Peter Bohlmann am Donnerstag im Schul- und Sportausschusses des Kreistags und meinte damit den Bau eines dritten Gymnasiums im Nordkreis.

Nach 249 Anmeldungen von Fünftklässlern im aktuellen Schuljahr platzt das Cato Bontjes van Beek-Gynasium in Achim aus allen Nähten. Es galt, neun neue Klassen unterzubringen.

KVHS macht die Hälfte ihrer Räume frei

Um der akuten Raumnot zu begegnen, wird der Landkreis als Schulträger Containermodule, die jetzt noch das Domgymnasium in Verden nutzt, auf das Cato-Gelände stellen. Und die Kreisvolkshochschule unter dem Dach des großen Achimer Gymnasiums werde die Hälfte ihrer Räume freimachen und beispielsweise Sprachkurse für den Raum Oyten/Ottersberg in Oyten anbieten, kündigte Bohlmann an.

Licht am Ende des Tunnels: Wer das Abitur machen möchte, kann das auch an den BBS tun. Die Aussicht darauf soll Eltern und Kindern in Klasse vier den Druck nehmen. © Preuß

Dennoch gelte es zu verhindern, dass diese hohe Anzahl an Schülern ein Dauerzustand wird. „Ein Gymnasium darf mittelfristig nicht über die Sechszügigkeit gehen“, machte der Landrat deutlich. Aber was tun, wenn doch der Elternwille allein maßgeblich ist für die Schulwahl? Und wenn knapp die Hälfte der Väter und Mütter im Kreisgebiet entscheidet: Mein Kind geht aufs Gymnasium, um dort das Abi zu machen?

Einfluss auf die Geburtenraten kann und will niemand nehmen. „Eine geringere Übergangsquote wäre schon ein Großteil der Lösung“, so Bohlmann. Auch, weil ein Drittel der Kinder, die in Klasse fünf am Gymnasium starteten, „auf der Strecke“ blieben, wie Bohlmann es drastisch formulierte, sprich, die die Schule vor dem Abitur verlassen.

Viele Wege führen zum Abitur

Der Ausschuss traf sich im Forum der Berufsbildenden Schulen in Verden-Dauelsen. Ein sehr bewusst gewählter Tagungsort, bieten doch auch die BBS zahlreiche Möglichkeiten, die Fach- und die Allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Das betonte Schulleiter Stefan Frese bei der Vorstellung der BBS.

Im Landkreis Verden machen zwischen 15 und 20 Prozent der Jugendlichen eines Jahrgangs davon Gebrauch. In anderen Kreisen, wusste Landrat Bohlmann, nutzten bereits bis zu 30 Prozent die Chance, eine berufsbildende Schule mit dem Abitur zu verlassen. Es ist in Dauelsen also durchaus noch Luft nach oben.

BBS wollen probeweise an Grundschulen informieren

Die BBS in Verden plane daher laut Frese, ihre Angebote probeweise bei einem Infoabend der Verdener Grundschulen am 7. November vorzustellen, um so bereits die Eltern aus den vierten Klassen zu erreichen. „Wir müssen prominenter, bekannter machen, dass man an den BBS auch das Abitur machen kann“, gab der Landrat Bohlmann Stefan Frese recht, dass eine frühzeitige Information der Eltern wichtig ist. Selbst wenn der Besuch der BBS in Klasse 5 noch nicht möglich ist.

Handlungsbedarf sah das Gremium schließlich noch an anderer Stelle. Es brauche viele Menschen mit einer klassischen dualen Ausbildung, verwies Wilhelm Hogrefe (CDU) auf den wachsenden Bereich der erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes. Stefan Frese verwies auf die Ausbildungsplatzbörse als Plattform. „Durch solche Maßnahmen erkennen Eltern, dass es nicht zwangsläufig das Abitur sein muss“, sagte er. „Und: Es muss persönlich beraten werden“, setzte er hinzu. Hier knüpft der Kontakt zu den Grundschulen an.