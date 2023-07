Verdener Unternehmen Block vergrößert den Standort in China

Das gesamte Team des Standorts in Kunshan mit Inhaber Wolfgang Reichelt, Geschäftsführer Lars Ullenboom und Udo Leonhard Thiel. © Block

Die Nachfrage nach Block Produkten ist rasant gestiegen. Die chinesische Schwestergesellschaft des Verdener Unternehmens hat deswegen ihren Standort erheblich vergrößert.

Verden/Kunshan – Eine Verdreifachung des Bedarfs an Block Produkten, ein Wachstum an Mitarbeitern um mehr als 200 Prozent, eine eigene Entwicklungsabteilung am Produktionsstandort. Das alles sind Belege für einen erfolgreichen Markteintritt der chinesischen Schwestergesellschaft der Block Transformatoren-Elektronik GmbH aus Verden. Um diesem rasanten Unternehmenswachstum angemessen begegnen zu können, war der nächste Schritt für Block Electronics (Kunshan) Co., Ltd. eindeutig: eine Standortvergrößerung.

Ende Mai war der große Tag gekommen und die neuen Hallen des Produktionsstandorts konnten eingeweiht werden, wie das Verdener Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung berichtete. Die feierliche Eröffnungsveranstaltung hätten hochrangige Vertreter der Block-Geschäftsführung begleitet. Zur Willkommensansprache sei der Leiter der Industrieförderung von Kunshan selbst ans Mikrofon getreten. Das Ereignis wurde gebührend mit allen Mitarbeitern und langjährigen Geschäftspartnern gefeiert und markierte einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensentwicklung des Mittelständlers aus Verden.

Seit drei Jahren ist Block in Kunshan und dem eigenen Fertigungsstandort im chinesischen Markt aktiv. 2019 wurde der erste Produktionsstandort bezogen und die Produktion gestartet. Mit einer einzigen Produktionslinie von Drosseln sei das Portfolio gestartet und über die wenigen Jahre rasant angewachsen, sodass heute eine Vielzahl von Transformatoren, Drosseln, Stromversorgungen und Schutzschaltern von Block Electronics Kunshan kommen. Mit modernster Technologie, wie auch an den Standorten in Deutschland und den USA, und einer hochqualifizierten Belegschaft werde das Unternehmen am neuen Produktionsstandort zukünftig in der Lage sein, den steigenden Bedarf an elektronischen Komponenten in der Region zu decken, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Eröffnung des neuen Standorts unterstreiche auch das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden weltweit erstklassige Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können. Wolfgang Reichelt, Inhaber und CEO resümierte: „Die Eröffnung unseres neuen Produktionsstandorts in China ist ein wichtiger Meilenstein für Block. Wir sind stolz darauf, was wir gemeinsam mit unseren chinesischen Kolleginnnen und Kollegen in den vergangenen Jahren erreicht haben. Nach nur drei Jahren in China haben wir eine solche Umsatzsteigerung, dass wir unsere Kapazitäten erweitern mussten – einfach eine tolle Leistung aller Beteiligten!“

Die Geschäftsführung in Deutschland und das Management in China sind überzeugt, dass der neue Produktionsstandort dazu beitragen wird, das starke Wachstum des Unternehmens global fortzusetzen. Auch das chinesische Fernsehen hat sich diese Erfolgsstory nicht entgehen lassen und war bereits in der Bauphase vor Ort, um mit dem General Manager Xiaoyu Alex Meng und dem standortverantwortlichen Geschäftsführer Udo Leonhard Thiel Interviews zu führen.