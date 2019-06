Blindflug in der Schalterhalle

Verden - Von Christel Niemann. Ein besonderes musikalisches Ereignis wirft seine Schatten voraus: Am Mittwoch, 11. September, wird das „Orchester im Treppenhaus“ im Rahmen der 33. Niedersächsischen Musiktage unter dem Motto Mut, in der Kundenhalle der Kreissparkasse erstmals das Konzert „Blindflug ins All“ spielen. Was die Besucher bei dieser Premiere erwartet und welche Besonderheiten gerade dieses Konzert ausmachen, haben Dr. Beate Patolla und Matthias Knak (Stiftung der Kreissparkasse Verden) gemeinsam mit Anselm Cybinski (Intendant der Niedersächsischen Musiktage) und Dirigent Thomas Posth im Pressegespräch erläutert.

In der Region Hannover hat das Orchester im Treppenhaus geradezu Kultstatus erreicht, erfreut sich aber inzwischen auch bundesweit und darüber hinaus wachsender Beliebtheit. Unter Leitung des Gründers, Thomas Posth, werden immer wieder neue, ungewöhnliche Konzertformate entwickelt. Alte und moderne Musik, Pop und Beats werden gemischt und die musikalischen Resultate an teils skurrilen Aufführungsorten zum Publikum gebracht.

Für das Verdener Konzert wurde das Format „Dark-Room“ gewählt. Ganz dem Mut-Motto der Musiktage verpflichtet, verlangt es vom Publikum Bereitschaft, sich für den musikalischen Genuss auf unbekanntes Terrain zu begeben. Die Besucher werden schon am Eingang mit Schlafbrillen ausgestattet. In vollkommener Dunkelheit geleiten die Orchestermitglieder sie zu Liegestühlen in der Kundenhalle. Wer möchte, darf auch auf einem normalen Stuhl Platz nehmen, aber es ist so gedacht, dass die Besucher dem Live-Hörspiel im Liegen lauschen. Das 17-köpfige Ensemble aus Streichern, Bläsern, Schlagwerk und Klavier unter dem Dirigat von Thomas Posth verspricht beim Zuhören im Dunkeln ein ganz besonders sinnliches Erlebnis.

Gespielt werden Werke von Niko Nikodijevic, Gustav Holst, Giovanni Sollima und vielen anderen Komponisten, umrahmt von flächig-atmosphärisch oder psychedelische Klängen, während die Synchronsprecher Marcus Off und Tobias Kluckert die Geschichte erzählen, durch die dieses besondere Konzert inspiriert ist: „Sie spielt während des Kalten Krieges und greift die legendäre Woschod-2-Mission der Sowjets im Jahr 1965 auf: den ersten Weltraumspaziergang überhaupt“, so Posth. Zuvor habe es noch kein Mensch gewagt, im All die schützende Hülle des Raumschiffs zu verlassen.

Im Detail ging Posth auf das Geschehen ein, sprach von einer geradezu dilettantischen Durchführung des bemannten Raumflugs, der zwei Astronauten fast das Leben gekostet hätte. Erzählte von den 20 Minuten bei Alexei Leonows erstem Ausflug in der Schwerelosigkeit, bis er merkte, dass sich sein Raumanzug wegen des fehlenden Gegendrucks so aufgebläht hatte, dass eine Rückkehr ins Raumschiff nahezu unmöglich schien. „Sie sehen, dass Alexei Leonows erster Spaziergang im All prädestiniert für eine Umsetzung im Rahmen der Mut-Musiktage ist“, so Cybinski.

Niedersachsenweit umfasst das Programm 50 Konzerte. „Kultur muss auch mobil sein. Man sollte sie nicht nur dort auf den Haufen werfen, wo es ohnehin schon viel gibt“, sagte Cybinski. Er verwies auf das Musikmobil „Blauer Eumel“ mit dem junge Musiker vom 31. August bis 29. September durch die Lande rollen. Cybinski sprach von der Aufgabe der Musik, gesellschaftliche Impulse zu geben; auch oder gerade auch für Mut. Das Dunkelkonzert „Blindflug im All“ sei eine wunderbare Parabel dazu.

Der Vorverkauf der 199 Plätze im Konzert hat bereits begonnen. Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 15 und für Schüler zehn Euro.