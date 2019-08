Blick in das Tierheim am 25. August

Tag der offenen Tür

Die richtige Versorgung der Hunde steht im Tierheim im Mittelpunkt.

Vielfältige Aufgaben und so manche Herausforderung meistert das Team im Verdener Tierheim an der Waller Heerstraße. Was wie funktioniert und warum sich Tiere wohlfühlen, davon erzählen die Mitarbeiterinnen am Sonntag, 25. August, beim Tag der offenen Tür.