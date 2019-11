Blick von Mars Petcare zu Keks Freitag

Verden – Das Unternehmen Mars Petcare schaut „über den Gartenzaun“ und hatte im Rahmen einer Diversity-Veranstaltung Unternehmerin Anita Freitag-Meyer von der Verdener Keks- und Waffelfabrik Hans Freitag zu einer gemeinsamen Session „unter Nachbarn“ eingeladen.

Das Verdener Konsumgüterunternehmen von Freitag-Meyer, das inzwischen in der dritten Generation geführt wird, hat es sich seit je her auf die Fahne geschrieben, Frauen in Führungspositionen im Sinne der Gegenseitigkeit zu fördern und eine Kultur der Vielfältigkeit zu etablieren.

„Dazu gehört auch, offen den Blick dafür zu schärfen, was wir von anderen lernen können. In Zeiten sozialer Vernetzung ist dies natürlich einfacher denn je und so sind wir auf Anita Freitag-Meyer aufmerksam geworden. Ihre authentische Instagram-Seite hat uns gezeigt: Eigentlich haben wir ähnliche Herausforderungen – warum nicht gemeinsam darüber sprechen, sich kennenlernen, vernetzen?“, so Ines Arnshoff, Diversity-Verantwortliche bei Mars Petcare Europa und Organisatorin der Veranstaltung.

Barbara Bajorat, Geschäftsführerin von Mars Petcare Deutschland, nahm diese Idee mit Begeisterung auf, denn auch sie findet den Blick über den Tellerrand wichtig und wertvoll.

In lockerer Atmosphäre tauschten sich die beiden Geschäftsfrauen über das Thema Geschlechtervielfalt und Frauen in Führungspositionen aus. Freitag-Meyer erzählte von ihrem persönlichen Werdegang, dem ihrer Firma und von ihrer ganz eigenen Sicht auf Lebensfreude und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – und erklärte, wie beides zusammen sehr gut funktionieren kann.

Die Veranstaltung wurde begleitet von 80 Mitarbeitern von Mars Petcare am Standort und 50 weiteren, die per Liveübertragung die Einblicke aus der Ferne mitverfolgen konnten.

Die Begeisterung und das gegenseitige Interesse waren auf beiden Seiten deutlich spürbar. „Die Veranstaltung war nicht nur humorvoll und authentisch, sondern auch angereichert mit vielen Fragen seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sodass der persönliche Austausch im Anschluss der offiziellen 75 Minuten noch begeistert fortgeführt wurde“, so Arnshoff.

Am Ende des Tages waren sich alle einig: „Wir können eine Menge voneinander lernen, der Standort Verden verbindet und einer Wiederholung steht nichts im Weg“, heißt es in einer Pressemitteilung der Unternehmen.