Profiler Axel Petermann erzählt auf Grundlage wahrer Fälle in Verden

Der Moderator und Fallanalytiker sowie Pathologe Axel Petermann kommt am 15. September in die Verdener Stadthalle.

Verden - Axel Petermann ist einer der bekanntesten Fallanalytiker („Profiler“) Deutschlands. Er war von 1975 bis 2014 im Einsatz bei der Bremer Mordkommission und hat dort ab 1999 die Abteilung für Operative Fallanalyse aufgebaut. Über seine Fälle hat er mehrere Bestseller geschrieben.

Seit seiner Pensionierung ist er bei Lesungen deutschlandweit zu erleben und tritt als Fachberater für Dokumentarfilme, Nachrichtensendungen und die ARD-„Tatort“-Serie auf. Mit einem neuen Format wird Axel Petermann am Sonnabend, 15. September, 20 Uhr, in der Verdener Stadthalle gastieren.

Die Zuschauer erwartet ein kriminalistischer Abend mit einem Mix aus Lesung, Erzählung, Tatort-Bericht und Nachstellung wahrer Fälle. Wer war’s und wie? Wie ist das Team um Axel Petermann darauf gekommen? Wie wird ein Tatort rekonstruiert, wie kommt man über das Profiling Tätern auf die Schliche?

Live-Musik-Begleitung

Der Kriminalist Petermann erzählt und liest nüchtern und mit klugem Kopf, ohne die Unterhaltung seiner Zuschauer aus dem Blick zu verlieren. Zum Einsatz bei seiner Lesung kommen verschiedene Medien, so dass die Bücher lebendig werden. Neu ist bei diesem Abend die Live-Musik-Begleitung durch den Pianisten Benny Grenz.

Axel Petermann, Jahrgang 1952, ging ursprünglich nur auf Zeit und als Ersatz für den Wehrdienst in den Polizeidienst. Der ungeklärte Mordfall an der 17-jährigen Swantje L. im Jahr 1971 sowie die fesselnden Schilderungen seines Kriminalistik-Dozenten weckten jedoch sein Interesse an Verbrechensaufklärung, so dass er den Einsatz bei der Mordkommission der Kriminalpolizei anstrebte.

Er absolvierte sodann die klassische Ausbildung bei der Polizei in Bremen und war seit 1975 bis 2014 Angehöriger der Kriminalpolizei. Nach der Kommissarsausbildung war er Mordkommissionsleiter und stellvertretender Leiter im Kommissariat für Gewaltverbrechen. Insgesamt bearbeitete er mehr als 1000 Fälle des unnatürlichen Todes und leitete die Ermittungen bei Tötungsdelikten.

Mit FBI-Methoden beschäftigt

Petermann setzte sich ab 1999 mit den FBI-Methoden des Profilings kritisch auseinander und begann mit dem Aufbau der Dienststelle Operative Fallanalyse, deren Leiter er bis zu seiner Pensionierung 2014 war. Er vertritt den interdisziplinären kriminalistischen Ansatz des Profilings, wonach der Schlüssel zur Klärung eines Tötungsdeliktes durch die Interpretation der Spuren am Tatort, der Rekonstruktion des Tatgeschehens sowie die Analyse der Opferpersönlichkeit zu finden ist. Da die Auswahl des Opfers und die Tatortspuren auf Entscheidungen des Täters basieren, wird dadurch das Motiv der Tat deutlich und lässt so Rückschlüsse auf sein Profil zu.

Berater beim Bremer „Tatort“

Seit seiner Pensionierung beschäftigt er sich im Auftrag von Angehörigen und Anwälten mit der Aufklärung von ungeklärten Todesfällen. Petermann ist seit 2000 ständiger Berater beim Bremer „Tatort“ und unterstützt Autoren mit kriminalistischen Überlegungen bei ihren Publikationen. Zudem wurden vier seiner Fälle in Frankfurter „Tatort“-Szenarios mit Nina Kunzendorf und Joachim Król umgesetzt und erreichten ein Millionenpublikum. Weiterhin lehrt er als Dozent für Kriminalistik an der Hochschule Mittweida, zuvor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Bremen. 2005 war er Mitbegründer des iFF (Interdisziplinäres Forum Forensik), ein Zusammenschluss von Fachleuten zur Förderung der Kommunikation zwischen den forensischen Wissenschaften und der Praxis sowie zur Interpretation von Täterverhalten. Er ist Mitglied der Autorengruppe Syndikat.

Moderator bei „Autopsie – Der Profiler“

2015 dienten seine Fälle aus seinem Erstlingswerk „Auf der Spur des Bösen“ mit großem Erfolg als Vorlage für eine Inszenierung im Bremer Kriminal-Theater.

Seit 2016 ist er Moderator und Fallanalytiker der Sendung Autopsie – Der Profiler, ein Spin-Off zu Autopsie–Mysteriöse Todesfälle –, zudem trat er als Protagonist in der RTL-Serie „Schnapp dir das Geld“ auf.

Er ist kriminalistischer Fachberater verschiedener Dokumentar- und Nachrichtensendungen von ZDF, RTL sowie SAT1, gibt regelmäßig Kommentare für überregionale Printmedien und ist dadurch einem großen Publikum bekannt. Weiterhin hatte er Auftritte in diversen Talkshows wie Günther Jauch, Markus Lanz, Frank Plaßberg, Gert Scobel, Schulz & Böhmermann sowie SternTV.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Verdener Aller-Zeitung.